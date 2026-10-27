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Sağlık
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Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 17:05
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 17:05

Kışın herkesin yaptığı o hata hastalıklara davetiye çıkarıyor! Hastalanmamak için bu 7 önlemi alın

Soğuk havaların etkisini artırmasıyla birlikte grip, nezle ve diğer solunum yolu enfeksiyonları daha sık görülmeye başlıyor. Kış aylarında yapılan bazı günlük hatalar, enfeksiyonların yayılmasını kolaylaştırabiliyor. El hijyeninden kapalı alanların havalandırılmasına kadar alınacak basit önlemlerle hastalık riskini azaltmak mümkün.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Kışın herkesin yaptığı o hata hastalıklara davetiye çıkarıyor! Hastalanmamak için bu 7 önlemi alın
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 17:05
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 17:05

Kış mevsiminde sağlıklı kalmak isteyenlerin yalnızca kalın giyinmesi yeterli değil. Özellikle kapalı ortamlarda uzun süre kalmak, odaları yeterince havalandırmamak ve elleri gerektiği gibi yıkamamak enfeksiyonların yayılmasını kolaylaştırabiliyor. Peki, soğuk havalarda hastalıklardan korunmak için nelere dikkat etmek gerekiyor?

KIŞIN EN SIK YAPILAN HATA: KAPALI ALANLARI HAVALANDIRMAMAK!

Soğuk havalarda pencereleri açmaktan kaçınmak, kış aylarında sık karşılaşılan alışkanlıklardan biri. Ancak evlerde, iş yerlerinde ve toplu taşıma araçlarında uzun süre kapalı kalmak, solunum yoluyla yayılan enfeksiyonların bulaşma riskini artırabiliyor.

Kışın herkesin yaptığı o hata hastalıklara davetiye çıkarıyor! Hastalanmamak için bu 7 önlemi alın

Özellikle birden fazla kişinin bulunduğu kapalı ortamlarda temiz hava dolaşımının sağlanması önem taşıyor. Hava koşulları elverdiğinde odaları düzenli olarak havalandırmak, içeride biriken solunum parçacıklarının yoğunluğunu azaltmaya yardımcı olabilir.

HASTALIK RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN BU 7 ÖNLEMİ ALIN

1. ELLERİNİZİ DÜZENLİ OLARAK YIKAYIN

Gün içinde pek çok yüzeye temas eden eller, hastalık etkenlerinin ağız, burun ve gözlere taşınmasına neden olabilir. Özellikle dışarıdan eve geldikten sonra, yemek hazırlamadan önce ve tuvalet kullanımının ardından elleri sabun ve suyla yıkamak gerekir. El yıkama işlemi en az 20 saniye sürmeli, parmak araları ve tırnak çevresi de temizlenmelidir.

Kışın herkesin yaptığı o hata hastalıklara davetiye çıkarıyor! Hastalanmamak için bu 7 önlemi alın

2. KAPALI ORTAMLARI HAVALANDIRMAYI İHMAL ETMEYİN

Kışın pencereleri sürekli kapalı tutmak yerine hava koşullarına uygun aralıklarla temiz hava girişini sağlamak önemlidir. Ev ve iş yerlerinde düzenli havalandırma, özellikle solunum yolu enfeksiyonlarının yayılma riskini azaltmaya katkıda bulunabilir. Kalabalık ortamlarda havalandırmaya daha fazla dikkat edilmelidir.

3. UYKU DÜZENİNİZİ KORUYUN

Yetersiz uyku, bağışıklık sisteminin normal işleyişini olumsuz etkileyebilir. Yetişkinlerin çoğu için gecede 7-9 saat uyku önerilir. Her gün benzer saatlerde yatıp kalkmak, uyumadan önce ekran kullanımını azaltmak ve rahat bir uyku ortamı hazırlamak dinlenme kalitesini destekleyebilir.

Kışın herkesin yaptığı o hata hastalıklara davetiye çıkarıyor! Hastalanmamak için bu 7 önlemi alın

4. BESLENMENİZDE ÇEŞİTLİLİĞE ÖNEM VERİN

Bağışıklık sisteminin normal işleyişi için yeterli ve dengeli beslenme önemlidir. Sebze ve meyveler, tam tahıllar, baklagiller, yumurta, balık ve diğer protein kaynakları günlük beslenmede dengeli biçimde yer almalıdır. Tek bir besinin veya içeceğin hastalıklara karşı kesin koruma sağladığı düşünülmemelidir. Vitamin ve mineral takviyeleri de ihtiyaç bulunmadığında gelişigüzel kullanılmamalıdır.

5. HASTA KİŞİLERLE YAKIN TEMASTA DİKKATLİ OLUN

ve benzeri solunum yolu enfeksiyonları, özellikle yakın temas ve kapalı ortamlarda daha kolay yayılabilir. Öksüren veya hapşıran kişilerle yakın teması mümkün olduğunca azaltmak, ortak kullanılan eşyaların temizliğine dikkat etmek ve kalabalık ortamlarda gerekli önlemleri almak önemlidir. Hastalık belirtileri bulunan kişilerin başkalarına bulaştırma riskini azaltmak için evde dinlenmesi de yararlı olabilir.

Kışın herkesin yaptığı o hata hastalıklara davetiye çıkarıyor! Hastalanmamak için bu 7 önlemi alın

6. SU TÜKETİMİNİ VE FİZİKSEL AKTİVİTEYİ İHMAL ETMEYİN

Soğuk havalarda susama hissi azalabildiği için gün boyunca yeterli sıvı tüketmek unutulabilir. Vücudun sıvı ihtiyacını karşılamak, genel sağlığın korunmasına yardımcı olur. Bunun yanında düzenli yürüyüş ve kişinin kapasitesine uygun fiziksel aktivite, genel sağlık üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Kendini hasta hisseden kişilerin ise dinlenmeye öncelik vermesi gerekir.

7. GRİP AŞISI VE HİJYEN KURALLARINI GÖZ ARDI ETMEYİN

Grip aşısı, özellikle ağır hastalık geçirme riski yüksek kişiler için önemli bir korunma yöntemidir. gerekliliği yaş, mevcut hastalıklar ve kişisel risk faktörlerine göre değerlendirilmelidir. Ayrıca öksürürken veya hapşırırken ağız ve burnu mendille ya da dirseğin iç kısmıyla kapatmak, kullanılan mendili hemen çöpe atmak ve elleri temizlemek enfeksiyonların yayılmasını önlemeye yardımcı olur.

Kışın herkesin yaptığı o hata hastalıklara davetiye çıkarıyor! Hastalanmamak için bu 7 önlemi alın

SOĞUK HAVA TEK BAŞINA HASTALIK NEDENİ DEĞİL

Kış aylarında enfeksiyonların artması yalnızca düşük sıcaklıklarla açıklanamaz. İnsanların daha fazla kapalı alanlarda bir araya gelmesi, havalandırmanın azalması ve solunum yolu virüslerinin mevsimsel özellikleri de bu artışta rol oynar.

Bu nedenle yalnızca kalın giyinmeye odaklanmak yerine , havalandırma, uyku, dengeli beslenme ve aşı gibi farklı korunma yöntemlerini birlikte uygulamak daha doğru bir yaklaşımdır. Hiçbir önlem hastalanma ihtimalini tamamen ortadan kaldırmasa da bu alışkanlıklar riskini azaltmaya yardımcı olabilir.
 

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ETİKETLER
#enfeksiyon
#hijyen
#grip
#Aşı
#Havalandırma
#Sağlık
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