Poşet bitki çaylarında büyük tehlike! Hepsinin içinde var, sağlıklı beslenenlere kötü haber

Özellikle son zamanlarda birçok kişi zayıflama, kilo verme ve sağlıklı beslenme alanında poşet bitki çaylarına yöneliyor. Benim de son zamanlarda sıklıkla tükettiğim poşet bitki çaylarının arkasında yatan büyük tehlikeyi sizlerle paylaşıyorum. Siz de benim gibi çok sık poşet bitki çayı tüketiyorsanız, araştırdığım ve bizzat deneyimlediğim bu önerilerimi dikkate almalısınız. Poşet bitki çayları, içeriklerine dikkat edilmediğinde istenmeyen sonuçları beraberinde getiriyor. Bazı bitki çaylarının içerisinde bulunan zararlı maddeler, uyarıcı oldukları için bağırsakların işlevini bozuyor. Bu bitki çaylarının içeriğinde bulunan maddelerin başında ise sinameki geliyor. Peki, sinameki nedir? Sinameki bağırsakları nasıl etkiler? Poşet bitki çayı alırken nelere dikkat edilmeli? İşte poşet bitki çayı alırken dikkat etmeniz gereken o küçük detay...

POŞET BİTKİ ÇAYLARINDAKİ BÜYÜK TEHLİKE NE?

Hepimiz kilo verme, zayıflama ya da sağlıklı beslenme sürecinde poşet bitki çayları kullanırız. Fakat hiçbirimiz poşet bitki çaylarındaki o büyük tehlikenin farkında değil! Peki, poşet bitki çaylarındaki büyük tehlike ne? Son zamanlarda benim de sıklıkla tükettiğim poşet bitki çaylarının arkasında yatan büyük tehlikeyi sizlerle paylaşıyorum. Siz de çok fazla poşet bitki çayı tüketiyorsanız, dikkat!

Bazı poşet bitki çaylarının içerisinde sinameki adı verilen bir madde bulunur. Bu madde uyarıcı ve bağırsak hareketlerini olumsuz yönde etkileyen bir maddedir. Özellikle bağırsak hareketlerini artıran müshil bir etkiye sahip olan sinameki, kısa süreli kabızlık tedavilerinde kullanılır. Ancak sinamekinin uzun süreli ya da aşırı tüketimi; karın krampları, ishal ve sıvı kaybına yol açar. Bu durum da bağırsakların işlevini bozarak sağlınıza büyük bir tehdit oluşturur.

SİNAMEKİ NEDİR, BAĞIRSAKLARI NASIL ETKİLER?

Bağırsak hareketlerini uyararak dışkılamayı kolaylaştıran bitkiler arasında yer alan sinameki, zamanla bağırsakların işlevini bozabilir. Bu bitkinin yaprakları ve meyvelerinden elde edilen bileşenler, bağırsaklardaki hareketliliği artırmaya yardımcı olarak müshil etkisi görür. Özellikle poşet bitki çaylarının içerisinde sıkça yer alan sinameki, özellikle kabızlık giderici bitkisel ürünlerin içerisinde sıkça yer alır.

Sinameki, her ne kadar doğal bir bitki olsa da kontrolsüz tüketilebileceği anlamını taşımaz. Özellikle uzun süre ve sınırsız tüketildiğinde bağırsaklarda kramp, ishal ve karın ağrısı gibi şikayetler beraberinde gelir. Bu noktada ishale bağlı olarak vücudun sıvı ve elektrolit dengesi bozulabilir. Uyarıcı ve bağırsak hareketlerini olumsuz yönde etkileyen bu maddenin poşet bitki çaylarında sıklıkla kullanıldığı unutulmamalıdır.

POŞET BİTKİ ÇAYI ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Poşet bitki çayları her ne kadar masum gibi görünse de bağırsak hareketlerimizi olumsuz etkileyebilir. Benim diyet sürecimde sıkça kullandığım poşet bitki çaylarının altında yatan en büyük tehlikenin sinameki olduğunu öğrendim. Bu yüzden poşet bitki çayı alırken nelere dikkat etmem gerektiğini araştırmadan geçemedim. Poşet bitki çayı alırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini sizlerle de paylaşmak istedim.

Elbette, her poşet bitki çaylarının tamamında sinameki bitkisi bulunmasa da birçoğunda yer almaktadır. Sinameki, kabızlık giderici, bağırsak çalıştırıcı ve zayıflama amacıyla pazarlanan bitkisel çayların karışımında bulunur. Bu yüzden poşet bitki çayı alırken içeriğini okumakta büyük fayda olacaktır. Aynı zamanda poşet bitki çaylarının ambalaj üzerindeki içerik listesini dikkatlice okumak da size yardımcı olacaktır.

Bu noktada ürünün sadece bitkisel olması sizi yanıltmasın. Çünkü her bitkisel ürün herkes için güvenli olmayabilir. Özellikle içeriğinde sinameki bulunan çayların düzenli ve uzun süreli tüketiminden kaçınılmalıdır. Siz de benim gibi çok sık poşet bitki çayı kullanıyorsanız, sinameki maddesine kesinlikle dikkat etmelisiniz.