Yiyip içip keyif yaptılar, 8 bin TL'yi ödemeden tüydüler

Bozcaada'da dün akşam iki arkadaş, yiyip içip eğlendikten sonra hesap ödeme sırası gelince çeşitli bahaneler öne sürerek hesabı ödememeye çalıştı.

3 GÜN SONRAYA TALİMAT VERDİ

Şahıslardan biri önce hesabı banka üzerinden online ödemek istedi. İşletmeciye dekont gönderen kişinin aslında 3 gün sonrasına ödeme talimatı verdiği ve bu şekilde işletmeciyi yanıltmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Şahıslardan biri durumun fark edilmesi üzerine masadan kalkmaya hazırlanırken, işletmeciye birlikte bankamatiğe gidip nakit ödeme yapabileceğini söyledi.

ANİDEN KOŞMAYA BAŞLAYIP, KAYIPLARA KARIŞTI

Ancak bu kez de bankamatikte kartında sorun olduğunu öne sürerek ödeme yapamayacağını belirtti. Ardından “Arkadaşım nakit ödesin” diyerek personelle birlikte sokağa yöneldi. Fakat iki şahıs aniden koşarak kaçtı ve kayıplara karıştı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.