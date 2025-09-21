Menü Kapat
24°
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Yiyip içip keyif yaptılar, 8 bin TL'yi ödemeden tüydüler

Bozcaada'da bir işletmede akşam yemeği yiyen 2 kişi, 8 bin 500 TL'lik hesabı ödemeden kayıplara karıştı. Çeşitli bahanelerle işletmeciyi oyalamaya çalışan şahısların, o anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

'da dün akşam iki arkadaş, yiyip içip eğlendikten sonra hesap ödeme sırası gelince çeşitli bahaneler öne sürerek hesabı ödememeye çalıştı.

Yiyip içip keyif yaptılar, 8 bin TL'yi ödemeden tüydüler

3 GÜN SONRAYA TALİMAT VERDİ

Şahıslardan biri önce hesabı banka üzerinden online ödemek istedi. İşletmeciye dekont gönderen kişinin aslında 3 gün sonrasına ödeme talimatı verdiği ve bu şekilde işletmeciyi yanıltmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Yiyip içip keyif yaptılar, 8 bin TL'yi ödemeden tüydüler

Şahıslardan biri durumun fark edilmesi üzerine masadan kalkmaya hazırlanırken, işletmeciye birlikte bankamatiğe gidip nakit ödeme yapabileceğini söyledi.

Yiyip içip keyif yaptılar, 8 bin TL'yi ödemeden tüydüler

ANİDEN KOŞMAYA BAŞLAYIP, KAYIPLARA KARIŞTI

Ancak bu kez de bankamatikte kartında sorun olduğunu öne sürerek ödeme yapamayacağını belirtti. Ardından “Arkadaşım nakit ödesin” diyerek personelle birlikte sokağa yöneldi. Fakat iki şahıs aniden koşarak kaçtı ve kayıplara karıştı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

