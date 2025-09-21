Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Lösemiyi yendi, polisler hayalini gerçekleştirdi

Lösemi teşhisi konulan ve hayali polis olmak olan Sıraç Bayraktutar'ın ilik nakli olduktan sonra hayali gerçekleşti. 7 yaşındaki Sıraç'ın polislerle birlikte balon uçurma isteği gerçek oldu.

21.09.2025
21.09.2025
saat ikonu 11:17

'da teşhisi konulmasının ardından ilik nakli yapılan 7 yaşındaki Sıraç Bayraktutar'ın polislerle birlikte balon uçurma isteği gerçek oldu.

Talebin aile tarafından iletilmesi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçerek Sıraç için etkinlik düzenledi. Narmanlı Camii'nde düzenlenen etkinlikte, Sıraç için onlarca balon gökyüzüne bırakıldı.

Bayraktutar, etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek," Çok eğlenceliydi. Tüm abilerime, ablalarıma, benim yanımda oldukları için çok teşekkür ederim. Tüm hasta arkadaşlarım da inşallah bir an önce iyileşirler." dedi.

Polis olmak istediğini de söyleyen Bayraktutar, motosikletlere de bindiğini ve güzel vakit geçirdiğini de kaydetti.

Etkinliğe katılan Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay da tüm hastalara şifa dileğinde bulunarak, "Kendisi geleceğin polisi olarak bugün polis abileriyle bir arada olmak istedi. Biz de sağ olsun emniyetimizin desteğiyle bu dileğini gerçekleştirmiş olduk. Ailemiz uzun ve meşakkatli bir süreçten geçmişlerdir. Ama çok şükür ki bugün Sıraç'ın bu güzel günlerinde bir aradayız. Rabbim Sıraç gibi böyle hastalıklarla mücadele eden tüm çocuklarımıza, ailelere yardımcı olsun ve şifa versin." ifadelerini kullandı.

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ise Sıraç'ın polislerle birlikte balon uçurma isteğinin kendilerine iletilmesinin ardından harekete geçerek böyle bir etkinliği düzenlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Sıraç'ın polis olma hayali de var. İnşallah biz hep onun yanında olacağız. Biz koşa koşa geldik. Biz vatandaşlarımızın iyi gününde, kötü gününde her zaman yanında olmak istiyoruz. Gönül istiyor ki hep böyle iyi günlerde beraber olalım. Hep böyle yüzümüz gülerken beraber olalım. Böyle bir davet aldığımız için şükranlarımızı arz ediyoruz."

Balon uçurtma etkinliğine katılan Türk Kızılayı Palandöken Şube Başkanı Muhammet İkbal Çiçek de hastalık sürecinden beri Sıraç'ın yanında olduklarını ve birlikte Kabe'ye gitme hayallerinin de olduğunu anlattı.

Sıraç'ın ailesi de mutluluklarını dile getirerek, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.

