TGRT Haber
TGRT Haber
24°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Elinde bu belge olanlar 100 bin dolar ödemekten kurtulacak

ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni kararı oldukça konuşuluyor. Trump tarafından imzalanan kararnameyle Türk vatandaşların da tercih ettiği yüksek vasıflı işçilerin ülkeye kabulünü sağlayan “H-1B” çalışma vizesinin başvuru ücreti 100 bin dolara çıkarıldı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, proje hakkında tüm merak edilenleri ve kapsamını açıkladı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.09.2025
10:56
|
GÜNCELLEME:
21.09.2025
10:56

Türk vatandaşları tarafından da tercih edilen H-1B vizesi, ABD’deki bir işverenin, yüksek vasıflı ve özellikle mühendislik, sağlık, teknoloji, finans gibi alanlarda üniversite diploması olan yabancı çalışanları işe almasını sağlıyor. ABD'deki işveren tarafından iş teklifi alan Türk çalışanlar bu vize aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne giriş yapabiliyor.

Elinde bu belge olanlar 100 bin dolar ödemekten kurtulacak

Sözcüsü Karoline Leavitt, yüksek vasıflı işçilerin ABD'de çalışmasını sağlamak için tasarlanan ve başvuru ücreti 100 bin dolara çıkarılan "H-1B" çalışma vizesine yönelik ödemenin tek seferlik olacağını ve vizeye halihazırda sahip olanların yenileme işlemlerinde alınmayacağını bildirdi. Leavitt, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "H-1B" çalışma vizelerinin yükseltilen başvuru ücretine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Elinde bu belge olanlar 100 bin dolar ödemekten kurtulacak

Vize için belirlenen 100 bin dolarlık ödemenin yıllık değil, tek seferlik olacağını belirten Leavitt, "Halihazırda H-1B vizesine sahip olup da anlık olarak ülke dışında bulunanlar, yeniden girişlerde 100 bin dolar ödemeyecek." ifadesini kullandı.

Elinde bu belge olanlar 100 bin dolar ödemekten kurtulacak

Leavitt, ücret düzenlemesinin yenilenen vizeleri kapsamayacağını, 100 bin doların sadece yeni başvurularda alınacağını kaydetti.

Elinde bu belge olanlar 100 bin dolar ödemekten kurtulacak

ABD Başkanı , yüksek vasıflı işçilerin ülkede çalışmasını sağlamak için tasarlanan ve "H-1B" olarak bilinen çalışma vizesi programında, şirketlerin ödeyeceği başvuru ücretinin 100 bin dolara çıkarılmasını öngören kararnameyi 19 Eylül'de imzalamıştı.

Elinde bu belge olanlar 100 bin dolar ödemekten kurtulacak

Kararnamede, "H-1B" vize programının ABD'ye yüksek vasıflı işçilerin getirilmesi için tasarlandığı ancak programın son yıllarda kötüye kullanıldığı, bunun ülke ekonomisini ve ulusal güvenliğini olumsuz etkilediği belirtilmişti.

TGRT Haber
