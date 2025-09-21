Altın mı, döviz mi, borsa mı? Haftanın en çok kazandıran yatırımı belli oldu

Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda yatırımcısına ortalama yüzde 8,89 kazandırdı. Altının gram fiyatı yüzde 0,37, euro/TL yüzde 0,39, dolar/TL ise yüzde 0,03 oranında yükseldi.

BORSA İSTANBUL'DA YUKARI İVME

BIST 100 endeksi, hafta boyunca en düşük 10.264,25 ve en yüksek 11.297,44 puanı gördü. Endeks, önceki hafta kapanışına göre yüzde 8,89 değer kazanarak 11.294,48 puandan haftayı tamamladı.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR YÜKSELDİ?

Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,37 artışla 4 bin 875 liraya yükseldi. Cumhuriyet altını yüzde 0,36 değer kazanarak 32 bin 912 liradan satıldı. Çeyrek altın ise geçen hafta 8 bin 136 liradan işlem görürken, bu hafta yüzde 0,36 artışla 8 bin 165 liraya çıktı.

Döviz tarafında ABD doları yüzde 0,03 değer kazanarak 41,3800 liraya, euro ise yüzde 0,39 artışla 48,6980 liraya yükseldi.

HİSSE SENEDİ FON SAHİPLERİ KAZANDI

Yatırım fonları bu hafta yüzde 2,89, bireysel emeklilik fonları ise yüzde 3,14 artış gösterdi. Fon kategorileri arasında yatırımcısına en çok kazandıran, yüzde 5,50 yükselişle “hisse senedi” fonları oldu.