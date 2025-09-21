Menü Kapat
TGRT Haber
24°
Yaşam
Eylül ayında kar sürprizi! Her yer beyaza büründü

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları düşüşe geçti. Bazı bölgelerde sağanak etkisini gösterirken, bazı illerde de ise yer yer kar yağışları görülmeye başladı. Erzurum'un ardından Bayburt da beyaza büründü. Trabzon ve Rize'nin yüksek kesimleri de kara teslim oldu.

Türkiye'de kavurucu geçen yaz aylarının ardından eylülün de gelişiyle hava sıcaklıkları hızla düşmeye başladı. Türkiye genelinde sonbaharın etkileri görülmeye başladı. Sağanak ve dondurucu havalar birçok kentte etkisini arttırdı. Batı illerinde görülen sağanak yağış, yurdun doğusunda kar yağışına döndü.

Eylül ayında kar sürprizi! Her yer beyaza büründü

BAYBURT'A KAR YAĞDI

Geçtiğimiz hafta 'da yılın ilk karı yağdı. 'ta da dün akşamdan itibaren etkisini gösteren soğuk ve yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Aydıntepe ilçesine bağlı Günbuldu köyünde sonrası yerler beyaza büründü.

Eylül ayında kar sürprizi! Her yer beyaza büründü

DOĞU KARADENİZ'DE KAR YAĞIŞI

Doğu Karadeniz Bölgesinde birkaç gündür etkili olan şiddetli yağışlar taşkın, su baskını, heyelanlar ve ulaşımı sağlayan köprülerin yıkılmasına neden oldu. Bölgede can kaybı olmazken, ciddi maddi hasarlar meydana geldi. Sahil ve iç kesimlerdeki şiddetli yağışlar zirvelere çıkıldıkça ise yerini kar yağışına bıraktı.

Eylül ayında kar sürprizi! Her yer beyaza büründü

Karadeniz Bölgesinin önemli yaylaları arasında yer alan 2 bin rakım üzerindeki Rize'nin Anzer Yaylası ve Trabzon ile Gümüşhane'nin ortak yaylası olan Kadırga Yaylası ile yine Trabzon'daki Kalecik ve Kızılkaya yaylaları kar yağışından nasibini aldı. Yayla sakinleri güne kar yağışı ile uyanırken, yaylacılar kar yağışının bu yıl erken geldiğini söyledi.

Eylül ayında kar sürprizi! Her yer beyaza büründü
Türkiye'nin kuzey şehri kar yağışı altında!
Kar yağışı yurda giriş yapıyor! Orhan Şen tarih verdi: Lapa lapa yağacak
#hava durumu
#erzurum
#bayburt
#sonbahar
#soğuk hava
#kar yağışı
#Yaşam
