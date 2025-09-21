Eylül ayında kar sürprizi! Her yer beyaza büründü

Türkiye'de kavurucu geçen yaz aylarının ardından eylülün de gelişiyle hava sıcaklıkları hızla düşmeye başladı. Türkiye genelinde sonbaharın etkileri görülmeye başladı. Sağanak ve dondurucu havalar birçok kentte etkisini arttırdı. Batı illerinde görülen sağanak yağış, yurdun doğusunda kar yağışına döndü.

BAYBURT'A KAR YAĞDI

Geçtiğimiz hafta Erzurum'da yılın ilk karı yağdı. Bayburt'ta da dün akşamdan itibaren etkisini gösteren soğuk ve yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Aydıntepe ilçesine bağlı Günbuldu köyünde kar yağışı sonrası yerler beyaza büründü.

DOĞU KARADENİZ'DE KAR YAĞIŞI

Doğu Karadeniz Bölgesinde birkaç gündür etkili olan şiddetli yağışlar taşkın, su baskını, heyelanlar ve ulaşımı sağlayan köprülerin yıkılmasına neden oldu. Bölgede can kaybı olmazken, ciddi maddi hasarlar meydana geldi. Sahil ve iç kesimlerdeki şiddetli yağışlar zirvelere çıkıldıkça ise yerini kar yağışına bıraktı.

Karadeniz Bölgesinin önemli yaylaları arasında yer alan 2 bin rakım üzerindeki Rize'nin Anzer Yaylası ve Trabzon ile Gümüşhane'nin ortak yaylası olan Kadırga Yaylası ile yine Trabzon'daki Kalecik ve Kızılkaya yaylaları kar yağışından nasibini aldı. Yayla sakinleri güne kar yağışı ile uyanırken, yaylacılar kar yağışının bu yıl erken geldiğini söyledi.