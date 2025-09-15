Kar yağışı yurda giriş yapıyor! Orhan Şen tarih verdi: Lapa lapa yağacak

Eylül ayının gelmesiyle hava sıcaklıkları iyiden iyiye düşmeye başladı. Şimdilerde mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları hafta sonunun gelişiyle düşüş gösterecek. Özellikle Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz ani sıcaklık düşüşleri kar yağışını da beraberinde getirecek.

10 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Erzurum, Erzincan ve Gümüşhane'de sıcaklıkların 7-10 derece birden düşmesi bekleniyor. Prof. Dr. Şen, "Hissedilir bir sıcaklık düşüşü olacak ve beyaz örtü oluşabilir" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR MU?

Sıcaklık düşüşü ve kar yağışının ağırlıklı olarak Anadolu’nun doğusunda etkili olacağını, İstanbul ve batıda ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmediğini vurguladı.