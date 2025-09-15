Menü Kapat
Hava Durumu
 Özge Sönmez

Kar yağışı yurda giriş yapıyor! Orhan Şen tarih verdi: Lapa lapa yağacak

Eylül ayının gelişiyle hava sıcaklıklarında düşüşler yaşanmaya başladı. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medyada yaptığı açıklamada, hafta sonu Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz de ani sıcaklık düşüşlerinin yaşanacağını ve buna bağlı kar yağışının beklendiğini bildirdi. İşte detaylar...

15.09.2025
15.09.2025
Eylül ayının gelmesiyle hava sıcaklıkları iyiden iyiye düşmeye başladı. Şimdilerde mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları hafta sonunun gelişiyle düşüş gösterecek. Özellikle ve ani sıcaklık düşüşleri kar yağışını da beraberinde getirecek.

Kar yağışı yurda giriş yapıyor! Orhan Şen tarih verdi: Lapa lapa yağacak

10 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

, ve Gümüşhane'de sıcaklıkların 7-10 derece birden düşmesi bekleniyor. Prof. Dr. Şen, "Hissedilir bir sıcaklık düşüşü olacak ve beyaz örtü oluşabilir" ifadelerini kullandı.

Kar yağışı yurda giriş yapıyor! Orhan Şen tarih verdi: Lapa lapa yağacak

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR MU?

Sıcaklık düşüşü ve kar yağışının ağırlıklı olarak Anadolu’nun doğusunda etkili olacağını, İstanbul ve batıda ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmediğini vurguladı.

Kar yağışı yurda giriş yapıyor! Orhan Şen tarih verdi: Lapa lapa yağacak
