Hava Durumu
24°
Yaşam
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli sağanak uyarısı! Bu saatlere dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15 Eylül hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre; Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur çevreleri ile Denizli ve Kütahya'da için saat verildi. 5 il ve çevresinde kuvvetli sağanak bekleniyor. İşte detaylar...

Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli sağanak uyarısı! Bu saatlere dikkat
Özge Sönmez
15.09.2025
15.09.2025
Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu paylaştı. Buna göre; bugün birçok ilde hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıklarında beklenen önemli bir değişiklik olmayacağı bildirilirken, 5 il için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli sağanak uyarısı! Bu saatlere dikkat

KUVVETLİ SAĞANAK GELİYOR

Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur çevreleri ile Denizli ve Kütahya'nın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli sağanak uyarısı! Bu saatlere dikkat

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 27°C
Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 29°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı bulutlu

Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli sağanak uyarısı! Bu saatlere dikkat

EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Afyonkarahisar çevreleri ile Denizli ve Kütahya'nın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 35°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Burdur ve Isparta çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KONYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

NEVŞEHİR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİNOP °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

KARS °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

