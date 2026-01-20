Yoğun kar, davetsiz misafirleri kapı açtı! Aç kalan kaya sansarı evlerin yanına kadar geldi

Normal şartlarda insanlardan uzak bölgelerde yaşayan ve çok sık görüntülenemeyen kaya sansarı bu kez güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Üç gündür yoğun kar yağışı alan Kulp ilçesinde aralıksız devam eden kar, tüm bölgeyi beyaza bürüdü. Doğada yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar ise çareyi insan yerleşimlerine inmekte buldu.

KARLI KAPLI BAHÇEDE YİYECEK ARADI

Bir bağ evinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, doğadaki zorlu yaşam mücadelesini gözler önüne serildi. Gece saatlerinde kaydedilen görüntülerde, bölgede nadir görülen ve kaya sansarı olduğu belirlenen yabani bir hayvanın, karla kaplı bahçede yiyecek aradığı görüldü.

Bölgeyi etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle arazinin tamamen kapanması, avlanma imkanlarını kısıtladı. Normal şartlarda insanlardan uzak durmasıyla bilinen ve utangaç bir tür olan kaya sansarının, açlık dürtüsüyle yerleşim yerinin içine kadar girmesi kış şartlarının ağırlığını ortaya koydu.

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan o anlarda sansarın kar üzerinde hızlı ve temkinli adımlarla ilerlediği, etrafı koklayarak yiyecek bir şeyler aradığı ve ardından gözden kaybolduğu görüldü.