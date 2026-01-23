Yolcu otobüsü polis uygulama noktasına daldı! Yaralı polisler var

Bitlis'te feci bir trafik kazası yaşandı. Kazanın meydana geldiği adres, Arıcılık mevkisi oldu. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır'dan Bitlis istikametine gelen C.D. yönetimindeki yolcu otobüsü, kar yağışı nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrol noktasındaki polis kulübesine çarptı.

POLİS MEMURLARI YARALANDI

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, kulübedeki 4 polis memuru hafif yaralandı.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otobüs, iş makinesiyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza sonrası otobüste bulunan yolcular başka bir araca nakledilerek Bitlis Otogarı'na götürüldü.

Öte yandan kazayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.