Yaşam
Yolcu otobüsü polis uygulama noktasına daldı! Yaralı polisler var

Bitlis'te feci bir trafik kazası meydana geldi. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu polis uygulama noktasına çarptı. Kazada 4 polis memuru hafif şekilde yaralandı.

Yolcu otobüsü polis uygulama noktasına daldı! Yaralı polisler var
'te feci bir yaşandı. Kazanın meydana geldiği adres, Arıcılık mevkisi oldu. Edinilen bilgiye göre, 'dan Bitlis istikametine gelen C.D. yönetimindeki yolcu otobüsü, nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrol noktasındaki polis kulübesine çarptı.

Yolcu otobüsü polis uygulama noktasına daldı! Yaralı polisler var

POLİS MEMURLARI YARALANDI

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, kulübedeki 4 polis memuru hafif yaralandı.

Yolcu otobüsü polis uygulama noktasına daldı! Yaralı polisler var

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otobüs, iş makinesiyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza sonrası otobüste bulunan yolcular başka bir araca nakledilerek Bitlis Otogarı'na götürüldü.

Öte yandan kazayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

