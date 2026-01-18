Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Yolcu otobüsüne saldırı! Taş, ağaç, demir ne buldularsa vurdular

Elazığ'ın Karakoçan ilçesi bir yolcu otobüsü, bir grup tarafından saldırıya uğradı. Saldırıda şoför, muavin ve yolcular büyük bir korku yaşadı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yolcu otobüsüne saldırı! Taş, ağaç, demir ne buldularsa vurdular
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.01.2026
saat ikonu 09:14
|
GÜNCELLEME:
18.01.2026
saat ikonu 09:14

Muş'tan Bursa'ya seyir halinde olan yolcu otobüsü, Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde bir yolcunun talebi üzerine kısa süreli durdu. Otobüs, yolcu indikten sonra çevrede bulunan bazı kişiler tarafından saldırıya uğradı.

"AĞAÇ, DEMİR NE BULDULARSA VURMAYA ÇALIŞTILAR"

Otobüs şoförü Melik Taşdemir, yaşananları İhlas Haber Ajansı'na şu sözlerle anlattı:

"Bir yolcumuz lavaboya gitmek istedi. Biz de müsait bir yerde durabileceğimizi söyledik. Yolcu indikten sonra bir vatandaş yolcuya hakaret etti. Ardından araçta çalışan personele ağır sözler kullanıldı. Diğer yolcuların müdahale etmesiyle tartışma kavgaya dönüştü. Ağaç, demir ne buldularsa vurmaya çalıştılar. Biz araya girmeye çalışınca olay daha da büyüdü. Şu anda mağduriyet yaşıyoruz, yolumuza devam edemiyoruz. Otobüste 42 yolcu vardı, çocuklar ve aileler de bulunuyordu."

Yolcu otobüsüne saldırı! Taş, ağaç, demir ne buldularsa vurdular

YOLCULAR BÜYÜK PANİK YAŞADI

Otobüste yolcu olarak bulunan Ayşe Akçil ise, "Muş-Bursa seferini yapan otobüste seyahat ediyorduk. Karakoçan mevkiinde otobüse saldırı gerçekleşti. Otobüsün kendisine, şoföre ve muavine saldırdılar. Çok korktuk. Çok sayıda çocuk ve yaşlı yolcu vardı. Şoförü öldürmek istercesine saldırdıklarını gördük" ifadelerini kullandı.

Yolcu otobüsüne saldırı! Taş, ağaç, demir ne buldularsa vurdular

HERKES SALDIRGANLARDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaşanan olayın ardından otobüs, araç kabul tesislerinde durdurularak jandarmaya bilgi verildi. Olayla ilgili olarak şoför, muavin ve otobüste bulunan tüm yolcuların şikayetçi olduğu, tarafların ifade verdiği öğrenildi. Olay sonrası yolcular büyük korku yaşarken, otobüste maddi hasar oluştuğu bildirildi. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Karşılıksız çekle 20 milyon liralık vurgun: 12 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da servis minibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.