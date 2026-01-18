Yolcu otobüsüne saldırı! Taş, ağaç, demir ne buldularsa vurdular

Muş'tan Bursa'ya seyir halinde olan yolcu otobüsü, Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde bir yolcunun talebi üzerine kısa süreli durdu. Otobüs, yolcu indikten sonra çevrede bulunan bazı kişiler tarafından saldırıya uğradı.

"AĞAÇ, DEMİR NE BULDULARSA VURMAYA ÇALIŞTILAR"

Otobüs şoförü Melik Taşdemir, yaşananları İhlas Haber Ajansı'na şu sözlerle anlattı:

"Bir yolcumuz lavaboya gitmek istedi. Biz de müsait bir yerde durabileceğimizi söyledik. Yolcu indikten sonra bir vatandaş yolcuya hakaret etti. Ardından araçta çalışan personele ağır sözler kullanıldı. Diğer yolcuların müdahale etmesiyle tartışma kavgaya dönüştü. Ağaç, demir ne buldularsa vurmaya çalıştılar. Biz araya girmeye çalışınca olay daha da büyüdü. Şu anda mağduriyet yaşıyoruz, yolumuza devam edemiyoruz. Otobüste 42 yolcu vardı, çocuklar ve aileler de bulunuyordu."

YOLCULAR BÜYÜK PANİK YAŞADI

Otobüste yolcu olarak bulunan Ayşe Akçil ise, "Muş-Bursa seferini yapan otobüste seyahat ediyorduk. Karakoçan mevkiinde otobüse saldırı gerçekleşti. Otobüsün kendisine, şoföre ve muavine saldırdılar. Çok korktuk. Çok sayıda çocuk ve yaşlı yolcu vardı. Şoförü öldürmek istercesine saldırdıklarını gördük" ifadelerini kullandı.

HERKES SALDIRGANLARDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaşanan olayın ardından otobüs, araç kabul tesislerinde durdurularak jandarmaya bilgi verildi. Olayla ilgili olarak şoför, muavin ve otobüste bulunan tüm yolcuların şikayetçi olduğu, tarafların ifade verdiği öğrenildi. Olay sonrası yolcular büyük korku yaşarken, otobüste maddi hasar oluştuğu bildirildi. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.