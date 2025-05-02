Yoldan çıkan kamyon önüne geleni ezdi! Ortalık savaş alanına döndü

Mersin'in Silifke yürekleri ağza getiren bir kaza yaşandı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon sürücüsü işçilerin park ettiği 13 motosiklet, 2 otomobil ile bir tıra çarptı. Kazada şans eseri kimseye bir şey olmadı.

Yürekleri ağza getiren kaza Mersin'de meydana geldi. Silifke OSB girişinde yaşanan olayda U.S. idaresindeki karayollarına ait kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

MOTOSİKLET VE ARAÇLARI EZDİ

Yoldan çıkan kamyon, bir balık işleme tesisinde çalışan işçilere ait park halindeki 13 motosiklete vurup önüne iki otomobili aldı. Kamyonun sürüklediği otomobil, diğer bir otomobilin üzerine çıktı. Kamyon, otomobillerin tırla arasında sıkışmasıyla durdu. Kazada sürücü dahil kimse yaralanmadı. Olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.