Yozgat'ta maymun yakalandı! Kafese konuldu, ekiplere teslim edildi

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde bir vatandaş, köy yolunda ilerlediği sırada bir maymun fark etti. Maymunu gören vatandaş, durumu İl Jandarma Komutanlığı Çevre ve Doğal Hayatı Koruma ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin çalışması sonucu yakalanarak koruma altına alınan maymun kafese konuldu.

BESLENMESİ VE SAHİPLENİLMESİ YASAK

Türkiye’de beslenmesi ve sahiplenilmesi yasak olan, “Rhesus Maymunu” ya da “Hint Şebeği” olarak bilinen maymun, rehabilitasyon merkezine götürülmek üzere muhafaza altına alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.