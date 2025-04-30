Yumurta toplamaya gitti, gördüğü şey karşısında gözlerine inanamadı!

Elazığ'ın Arıcak ilçesine bağlı Gümüşyaka Mahallesi'nde sabah saatlerinde kümese giren bir vatandaş, yumurta toplarken karşılaştığı manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Yıllardır tavuk beslemelerine rağmen ilk kez kabuksuz bir yumurta ile karşılaşan aile, yaşanan durumu şaşkınlıkla karşıladı

Elazığ'ın Arıcak ilçesine bağlı Gümüşyaka Mahallesi'nde yaşanan ilginç bir olay, görenleri şaşkına çevirdi. Sabah saatlerinde kümese giren İsmail Yıldız adlı vatandaş, günlük yumurtaları toplarken alışılmadık bir manzarayla karşılaştı: Yumurtalardan biri kabuksuzdu.

Vatandaş, durumu hemen ailesiyle paylaştı. Olayın tanıklarından olan anne ilk kez böyle bir yumurta gördüğünü belirtti.

"İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞTIM"

Yıldız, yaptığı açıklamada, Gümüşyaka Mahallesi'nde sabah kahvaltı için kümesten yumurta almaya gittiğinde, yumurtanın kabuğunun oluşmadığına şahit olduğunu belirtti.

Bunu annesine gösterdiğinde, annesinin de ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını söylediğini ifade eden Yıldız, "Yıllardır tavuk besliyoruz, yumurtamızı kendimiz üretiyoruz ama ilk defa böyle bir şeyle karşılaştık" diye konuştu.