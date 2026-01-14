Yürek yakan tesadüf! Annesi patates püresi, kızı ise elma yerken öldü

Zonguldak’ta dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda; 45 yaşındaki Nazmiye Esen, mesai bitimi evine geldi. Ailesiyle birlikte akşam yemeği yiyen Esen, bir süre sonra mutfakta elma yediği sırada nefes borusuna parça kaçması sonucu nefessiz kaldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Durumu fark eden kızı Sude’nin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılan Esen, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

KAHREDEN TESADÜF

Nazmiye Esen’in ölümü kahreden bir tesadüfü de ortaya çıkardı. Esen’in annesi Hatice Yarbaşı’nın 2020 yılında pandemi döneminde evinde patates püresi yediği sırada yiyeceğin boğazına takılması sonucu nefessiz kalarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

TRAFİK KAZASINDA OĞLUNU KAYBETMİŞ

Öte yandan Nazmiye Esen'in 2016 yılında Konya’da geçirdikleri trafik kazasında ilk evliliğinden olan oğlu Yahya Muslu’yu kaybettiği, aynı araçta bulunan kendisi ve kızı Sude Muslu’nun ise kazadan yaralı olarak kurtulduğu belirtildi.