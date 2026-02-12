Yurtdışından Türkiye'ye midesinde uyuşturucu getirdi! Ordu'da yakayı ele verdi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan risk analizi çalışması sonucunda yurtdışından Türkiye'ye giriş yaparak, Ordu'ya geldiği tespit edilen S.N.G.M. isimli şüpheli şahsı yakaladı.

Polis ekiplerinin şüpheli şahsın yutma yöntemiyle vücudunda uyuşturucu madde olabileceğini değerlendirmesi üzerine, röntgen ve tomografi ile vücut içi görüntülendi. Elde edilen görüntülerde şahsın midesinde uyuşturucu olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonla şahsın midesinden toplamda 20 parça halinde 198,72 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.