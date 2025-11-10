Zabıta memuru maganda çıktı! Polis öğrencilerine saldırdı

Atakum ilçesi Körfez Mahallesi sahilinde bankta oturan Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Okulu öğrencileri 19 yaşındaki İ.D. ve 20 yaşındaki B.İ.‘nin yanına gelen bir belediyede zabıta olarak görevli 36 yaşındaki M.K. "Bu bankta ben oturacağım" diyerek tartışma başlattı. Alkollü olduğu öğrenilen M.K., iki öğrenciye saldırarak darp etti.

MAHKEME TARAFINDAN TUTUKLANDI

Olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan M.K., Recep Tokur Polis Merkezi ekiplerince işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.