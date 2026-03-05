Menü Kapat
Yaşam
Yaşam
Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan

Zam istedi, işinden kovuldu: Kadın taksi şoförü hayatının şokunu yaşadı

Isparta'da taksi şoförlüğü yapan 39 yaşındaki kadın, yevmiyesine zam istediği için işinden kovulduğunu iddia etti. Üç çocuk annesi kadın, işverinin çalışma saatlerini uzatırken, yevmiyesinin kesilmesi şeklindeki teklifini kabul etmeyince işsiz kaldığını öne sürdü.

Zam istedi, işinden kovuldu: Kadın taksi şoförü hayatının şokunu yaşadı
IHA
GİRİŞ:
05.03.2026
11:14
05.03.2026
05.03.2026
11:14

Geçimini taksi şoförlüğü yaparak kazanan 39 yaşındaki üç çocuk annesi Hacer Topal, günlük yevmiyesine zam talep etmesinin ardından çalıştığı taksi sahibiyle anlaşmazlık yaşadığını ve işine son verildiğini iddia etti. Topal, daha önce 9 saatlik çalışma karşılığında bin 200 TL yevmiye aldığını, asgari ücrete yapılan zamların ardından çalışma şartlarının yeniden değerlendirilmesini istediğini bildirdi.

Zam istedi, işinden kovuldu: Kadın taksi şoförü hayatının şokunu yaşadı

BİN TL KARŞILIĞINDA 12 SAAT ÇALIŞMA TEKLİF EDİLDİ

Topal'ın iddiasına göre kendisine bin TL karşılığında 12 saat çalışma teklif edildi, fakat taraflar bu şartlarda anlaşamayınca kadın işinden ayrılmak zorunda kaldı. Üç çocuk annesi olan Topal'ın herhangi bir ek gelirinin bulunmadığı, iki çocuğunun eğitim hayatına devam ettiği ve küçük oğlunun üstün yetenekli olarak özel bir kursa gittiği öğrenildi. Şoförlüğü meslek olarak sürdürmek istediğini belirten Topal'ın, yetkililerden yardım beklediğini söyledi.

“RÖPORTAJDAN SONRA ÜCRETİMİN FAZLA OLDUĞU SÖYLENDİ”

Hacer Topal, mesleğinin zorluklarını dile getirmek amacıyla verdiği röportaj sonrası işinden ayrılmak zorunda kaldığını söyleyerek, "Mesleğimizin zorluklarını anlatmak ve Isparta halkına daha iyi hizmet verebilmek adına bir röportaj verdim. Bu röportajdan sonra ücretimin fazla olduğu söylendi. Bin 200 lira yerine bin liraya 12 saat çalışmam istendi. Kabul etmediğim için işsiz kaldım" dedi.

“EVİME GÖTÜRDÜĞÜM EKMEĞİN KESİLMESİ BENİ ÇOK ÜZDÜ”

İşsiz kaldığını ve herhangi bir destek almadığını belirten Topal, yaşadığı ekonomik sıkıntıyı, "Şu an işsizim ve hiçbir gelirim yok. Devletten ya da başka bir yerden herhangi bir destek almıyorum. Bu durum araştırılabilir. Ramazan ayındayız ve evime götürdüğüm ekmeğin kesilmesi beni çok üzdü" sözleriyle dile getirdi.

Zam istedi, işinden kovuldu: Kadın taksi şoförü hayatının şokunu yaşadı

ÜSTÜN YETENEKLİ OĞLUNUN EĞİTİMİ İÇİN MÜCADELE EDİYOR

İki çocuğunun eğitim hayatına devam ettiğini belirten kadın, özellikle üstün yetenekli olarak seçilen oğlunun eğitimi için mücadele ettiğini ifade etti. Topal, "Ortanca kızım lise 3'e gidiyor, maddi sıkıntılar nedeniyle hafızlığı bırakmak zorunda kaldı. Küçük oğlum üstün yetenekli olarak seçildi ve özel bir kursa gidiyor. İki hafta önce İzmir'de yarışmaya katıldı ve madalya aldı. Çocuklarımın hayalleri var, onların peşinden gitmek zorundayım" diye konuştu.

“SESİMİN DUYULMASINI İSTİYORUM”

Şoförlüğü meslek olarak benimsediğini ve çalışmak istediğini dile getiren Topal, yetkililere çağrıda bulunarak, "Ben kimseden para istemiyorum, sadece iş istiyorum. Şoförlük benim mesleğim ve araba kullanmayı çok seviyorum. Ambulans, otobüs ya da tır şoförü olmayı hayal ediyorum. Güvenlik sertifikam da var. Çalışmak istiyorum ve sesimin duyulmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

İŞVEREN RAMAZAN AYINDA İŞLERİN AZALMASI SEBEBİYLE İŞTEN ÇIKARMIŞ

Araç sahibinden edinilen bilgiye göre, Ramazan ayı nedeniyle işlerin azalması sebebiyle sürücüyü işten çıkarmak zorunda kaldığını ifade etti. Süreci bir süre kendi çocuklarının direksiyon başına geçerek idare edeceğini belirten araç sahibi, Ramazan ayının ardından şartların uygun olması halinde yeniden birlikte çalışabileceklerini dile getirdi.

#Yaşam
