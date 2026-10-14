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Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
TRT Haber
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 12:11
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 12:23

Zaman ölçümü değişebilir! 1972’den beri kullanılıyordu: Artık saniye uygulaması kaldırılıyor

1972 yılından bu yana kullanılan artık saniye uygulamasının kaldırılması planlanıyor. Dünya’nın dönüş hızı ile modern saatleri eşitlemek amacıyla kullanıma alınan uygulamanın küresel teknoloji ve navigasyon sistemlerinde kesintilere yol açtığı belirtilirken, planlanan kararın uygulanması durumunda zaman ölçümünün Dünya'nın hareketleriyle olan tarihi bağı kopacak.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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Zaman ölçümü değişebilir! 1972’den beri kullanılıyordu: Artık saniye uygulaması kaldırılıyor
KAYNAK:
TRT Haber
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 12:11
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 12:23

Uluslararası zaman ölçüm yetkilileri zaman ölçümünde büyük değişikliklere yol açabilecek “Artık saniye uygulamasının kaldırılması” teklifini oylamak için hazırlıklar yapıyor. 

HABERİN ÖZETİ

Zaman ölçümü değişebilir! 1972’den beri kullanılıyordu: Artık saniye uygulaması kaldırılıyor

Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
Uluslararası zaman ölçüm yetkilileri, kritik altyapılarda ve teknolojik sistemlerde sorunlara yol açan artık saniye uygulamasının kaldırılması teklifini oylamaya hazırlanıyor.
Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçüler Bürosu üyesi 69 ülkenin oylayacağı karar kabul edilirse Mayıs 2027'de yürürlüğe girecek.
Dünya'nın dönüşü ile atom saatleri arasındaki uyumu sağlamak için 1972'den bu yana küresel saatlere 27 kez artık saniye eklendi.
Düzensiz aralıklarla eklenen saniyeler; sunucular, finansal işlem sistemleri, uçak rezervasyonları ve sosyal medya ağlarında kesintilere ve çökmelere neden oldu.
Dünya'nın dönüşünün kısa vadede hızlanması sebebiyle daha önce hiç denenmemiş olan negatif artık saniye (bir saniye çıkarma) ihtimali görüşmeleri acilleştirdi.
Öneri kabul edilirse resmi zaman ölçümü Dünya'nın dönüşünden bağımsız hale gelecek ve iki zaman sistemi arasındaki bir saatlik farkın oluşması 3 bin yıldan fazla sürecek.
Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
Zaman ölçümü değişebilir! 1972’den beri kullanılıyordu: Artık saniye uygulaması kaldırılıyor

1972’DEN BU YANA 27 KEZ EKLENDİ

Artık saniye, Dünya'nın dönüşü ile telekomünikasyon, güç şebekeleri ve bilgisayarlar gibi kritik altyapılarda kullanılan dünya zaman standardı arasındaki küçük bir bağı oluşturuyor.

1972 yılından bu yana küresel saatlere 27 kez eklenen artık saniye, iki zaman sisteminin eş zamanlı çalışmasını sağlıyordu.

Bunlardan biri gözlemevleri tarafından ölçülen astronomik zaman, diğeri ise hassas atom saatleri tarafından belirlenen Eşgüdümlü Evrensel Zaman olarak biliniyor.

Zaman ölçümü değişebilir! 1972’den beri kullanılıyordu: Artık saniye uygulaması kaldırılıyor

DÜNYA SABİT BİR HIZLA DÖNMÜYOR

İki zaman ölçüm yöntemi birbirinden farklılık gösteriyor. Çünkü Dünya sabit bir hızla dönmüyor ve yalpalıyor. Bu yalpalama, Ay'ın yerçekimi kuvveti, gezegenin çekirdeğindeki kaymalar ve iklim krizi nedeniyle kutup buzullarının erimesi sonucu yüzeydeki su ve buz hareketlerinden kaynaklanıyor.

Artık saniyeler iki sistem arasında bir uzlaşma görevi görüyordu. Çoğu insan artık yılları fark etse de artık saniyeleri fark etmiyordu.

FARKLI SİSTEMLERDE SORUNA NEDEN OLDU

Düzensiz aralıklarla eklenen ve sadece altı ay önceden duyurulan artık saniyeler; veri sunucuları, yüksek frekanslı finansal işlem sistemleri ve hassas zaman ölçümüne dayanan diğer altyapıların işletmecileri için sorun yaratıyordu.

Eklenen fazladan saniye 2012 yılında büyük sosyal medya ağlarını ve uçak rezervasyon sistemlerini çökertti. En son artık saniyenin eklendiği 2016 sonunda ise bulut hizmet sağlayıcılarının müşterileri kısa süreli kesintiler yaşadı. Teknoloji devleri bu uygulamanın kaldırılmasını talep ediyordu.

Zaman ölçümü değişebilir! 1972’den beri kullanılıyordu: Artık saniye uygulaması kaldırılıyor

KABUL EDİLİRSE MAYIS 2027’DE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Ölçüm standartlarını belirleyen bir hükümetler arası kuruluş olan Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçüler Bürosu üyesi 69 ülke, artık saniyenin kaldırılmasına ilişkin kararı oylayacak. Kabul edilmesi halinde karar Mayıs 2027'de yürürlüğe girecek.

Atom saati ilk tanıtıldığında navigasyon araçları geleneksel yöntemlere dayandığı için astronomik zamana bağlı kalmak önemliydi. Ancak GPS'in gelişiyle bu durum değişti.

Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçüler Bürosu üyeleri, Eşgüdümlü Evrensel Zaman'a geçişi 20 yıldan fazla süredir tartışıyordu. Grubun 2022'deki son toplantısında üye ülkeler, artık saniyenin 2035 yılına kadar kademeli olarak kaldırılmasını öngören bir kararı kabul etmişti.

Zaman ölçümü değişebilir! 1972’den beri kullanılıyordu: Artık saniye uygulaması kaldırılıyor

EKLEMEK YERİNE ÇIKARMAK GEREKEBİLİR

Görüşmeler, eşi benzeri görülmemiş bir olasılık nedeniyle aciliyet kazandı. Uzmanlara göre yakın zamanda bir saniye eklemek yerine bir saniye çıkarmak, yani negatif artık saniye uygulamak gerekebilir.

Dünya'nın dönüşünün uzun vadeli eğilimi yavaşlama yönünde olsa da kısa vadede hızlanıyor gibi görünüyor. Bu durum, astronomik zaman ile atom zamanını eşitlemek için Eşgüdümlü Evrensel Zaman'dan bir saniye çıkarılmasını gerektirebilir.

Bir saniyenin silinmesi daha önce hiç denenmedi ve dijital dünyada karmaşaya yol açabilir. Bürodan yapılan açıklamada kritik altyapı işletmecilerinin böyle bir adıma hazırlıksız olduğu belirtildi.

Zaman ölçümü değişebilir! 1972’den beri kullanılıyordu: Artık saniye uygulaması kaldırılıyor

RESMİ ZAMAN ÖLÇÜMÜ DÜNYA'NIN DÖNÜŞÜNDEN BAĞIMSIZ HALE GELECEK

Öneri kapsamında atom zamanının astronomik zamandan kademeli olarak uzaklaşmasına izin verilecek. Böylece resmi zaman ölçümü Dünya'nın dönüşünden bağımsız hale gelecek ve saatlere bir daha artık saniye eklenmeyecek.

Bununla birlikte öneri, atom zamanı ile astronomik zaman arasındaki maksimum farkın bir saati aşmamasını tavsiye ediyor. Böyle bir farkın oluşması ise 3 bin yıldan fazla sürecek.

Gelecek nesiller o zaman geldiğinde bir artık saat uygulamasına geçip geçmeyeceklerine karar verecek.

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ETİKETLER
#Atom Saati
#Artık Saniye
#Uluslararası Ağırlıklar Ve Ölçüler Bürosu
#Eşgüdümlü Evrensel Zaman
#Astronomik Zaman
#Yaşam
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