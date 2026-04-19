Kayseri’nin Tomarza ilçesinde karların erimeye başlaması ile Zamantı Irmağı taştı. Taşkın nedeniyle Şıhbarak ve Böke mahallelerinde bulunan kano merkezleri ile mesire alanlarının bazı bölümleri sular altında kaldı.

Dinle Özetle

Zamantı Irmağı taştı! Kano merkezi sular altında kaldı Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 40

KANO MERKEZİ SUYLA KAPLANDI

Böke Mahallesi’ndeki kano merkezinde iskeleler ve oturma banklarının bulunduğu alanlar suyla kaplanırken, Şıhbarak Mahallesi’nde de mesire alanı ve kano iskelesi taşkından etkilendi.

GÖRÜNTÜLER TAŞKINI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Karların erimesi ve artan su seviyesi nedeniyle ırmak çevresindeki alanlarda su baskınları oluşurken, ortaya çıkan görüntüler taşkının boyutunu gözler önüne serdi.