Zamantı Irmağı taştı! Kano merkezi sular altında kaldı

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde karların hızla erimesiyle Zamantı Irmağı yatağından taştı. Şıhbarak ve Böke mahallelerindeki kano merkezleri ile mesire alanlarının bir bölümü sular altında kalırken, iskeleler ve oturma alanları kullanılamaz hale geldi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.04.2026
saat ikonu 19:56
|
GÜNCELLEME:
19.04.2026
saat ikonu 19:56

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde karların erimeye başlaması ile Zamantı Irmağı taştı. Taşkın nedeniyle Şıhbarak ve Böke mahallelerinde bulunan kano merkezleri ile mesire alanlarının bazı bölümleri sular altında kaldı.

HABERİN ÖZETİ

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde karların erimesiyle Zamantı Irmağı taştı, bu durum Şıhbarak ve Böke mahallelerindeki kano merkezleri ile mesire alanlarının bazı bölümlerini sular altında bıraktı.
Taşkın nedeniyle Şıhbarak ve Böke mahallelerindeki kano merkezleri ve mesire alanlarının bazı bölümleri sular altında kaldı.
Böke Mahallesi'ndeki kano merkezinde iskeleler ve oturma banklarının bulunduğu alanlar suyla kaplandı.
Şıhbarak Mahallesi'nde de mesire alanı ve kano iskelesi taşkından etkilendi.
Karların erimesi ve artan su seviyesi taşkına neden oldu.
KANO MERKEZİ SUYLA KAPLANDI

Böke Mahallesi’ndeki kano merkezinde iskeleler ve oturma banklarının bulunduğu alanlar suyla kaplanırken, Şıhbarak Mahallesi’nde de mesire alanı ve kano iskelesi taşkından etkilendi.

GÖRÜNTÜLER TAŞKINI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Karların erimesi ve artan su seviyesi nedeniyle ırmak çevresindeki alanlarda su baskınları oluşurken, ortaya çıkan görüntüler taşkının boyutunu gözler önüne serdi.

