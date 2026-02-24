Menü Kapat
11°
Yaşam
Editor
 Baran Aksoy

Zehir tacirine film gibi baskın! Polis kapıya dilenci kılığında gitti

Bursa’da bir zehir tacirinin evine operasyon düzenlendi. Evde ruhsatsız silah bulundurulduğu ihbar üzerine adrese polis ekipleri dilenci kılığında gitti. Kapının çalınmasıyla açan şüpheli, yapılan baskınla suçüstü yakalandı.

24.02.2026
24.02.2026
'nın ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, zehir tacirlerine baskın düzenledi. Evde silah bulunduğu yönündeki ihbar üzerine dikkatleri üzerine çekmeden baskın düzenleyen polis ekipleri, kapıya dilenci kılığında geldi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde polis, bir evde uyuşturucu ve silah bulunduğu ihbarı üzerine dilenci kılığında yaptığı operasyonda bir kişiyi tutukladı.
Evde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 67 adet fişek, toplam 728 gram esrar, 146 gram esrar tohumu, 2 kök hint keneviri, 86 adet kilitli poşet, 1 adet havalı tüfek ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan şüpheli M.K. hakkında uyuşturucu madde ticareti ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından işlem yapıldı.
Şüpheli M.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
EVDE YOK YOK...

Kapının açılmasıyla birlikte ekipler içeri girmesi saniyeler sürdü. Evde yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, 67 adet fişek, 5 parça halinde toplam 728 gram esrar, 9 parça halinde 146 gram esrar tohumu, 2 kök hint keneviri, 86 adet şeffaf kilitli poşet, 1 adet havalı tüfek ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Operasyonda yakalanan M.K. isimli şüpheli hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti" ve "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarından adli işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

