Zehir tacirine film gibi baskın! Polis kapıya dilenci kılığında gitti

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, zehir tacirlerine baskın düzenledi. Evde silah bulunduğu yönündeki ihbar üzerine dikkatleri üzerine çekmeden baskın düzenleyen polis ekipleri, kapıya dilenci kılığında geldi.
Kapının açılmasıyla birlikte ekipler içeri girmesi saniyeler sürdü. Evde yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, 67 adet fişek, 5 parça halinde toplam 728 gram esrar, 9 parça halinde 146 gram esrar tohumu, 2 kök hint keneviri, 86 adet şeffaf kilitli poşet, 1 adet havalı tüfek ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan M.K. isimli şüpheli hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti" ve "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarından adli işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.