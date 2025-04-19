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 | Onur Kaya

Zonguldak'ta yakılan Afgan madenci davasında gerekçeli karar açıklandı

Geçen yıl Zonguldak'taki kaçak maden ocağında çalışırken fenalaşarak yere yığılan bir Afgan işçinin ormanlık alanda yakılmasına ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı. 6 sanığın hapis cezasına çarptırıldığı davada olayı ihbar eden sanığın cezası indirildi. Gerekçeli kararda, Afgan işçinin rahatsızlık geçirdikten sonra yaşayıp yaşamadığı ve böbreğinin alındığı iddiasına ilişkin de dikkat çeken ifadeler yer aldı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.04.2025
saat ikonu 16:39
|
GÜNCELLEME:
19.04.2025
saat ikonu 17:01

Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında çalışan Afgan Vezir Mohammad Nourtani'nin cansız bedeninin ormanlık alanda yanmış halde bulunmasına ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı.

"KASIT YOK"

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararında, her ne kadar sanıklar A.A, A.Ç, E.G, E.D, H.K. ve S.K'nin fikir ve eylem birliği içerisinde ölene yönelik "kasten öldürme" suçunu işledikleri iddia edilse de alınan tanık beyanlarına göre ölenin herhangi bir kimseyle husumetinin bulunmadığının anlaşıldığı belirtildi.

Zonguldak'ta yakılan Afgan madenci davasında gerekçeli karar açıklandı

'BÖBREĞİ ALINDI' İDDİASI

Kararda, ölen ile sanık veya sanıklar arasında husumet bulunduğuna dair dosyaya yansıyan delil bulunmadığı kaydedildi.

Ayrıca maden işçisi Nourtani'nin böbreğinin alındığı iddialarının somut delillere dayanmayıp soyut iddia olarak kaldığı aktarılan kararda, ölen hakkında düzenlenen raporlarda da böbreğinin vücudunda bulunduğu ancak organların yanmış olması sebebiyle birbirlerine yapıştıklarının tespit edildiği bilgisi yer aldı.

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YAKILMADAN ÖNCE YAŞIYOR MUYDU?

Kararda, Adli Tıp Kurumu Başkanlığının 22 Aralık 2023 tarihli, Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulunun 31 Ocak 2024 tarihli, Adli Tıp Kurumu Üçüncü Üst Kurulunun 3 Aralık 2024 tarihli raporlarına atıfta bulunularak, "ölüm zamanı 9 Aralık 2023 tarihiyle uyumlu olmakla birlikte ölüm anının hangi an olduğunun bilimsel olarak somut şekilde tespitinin yapılamadığı ve ölenin meydana gelen kazadan sonra yaşayıp yaşamadığının, yaşadıysa ne kadar süre yaşadığının ve olay sonrası gecikmeden acil servisinin çağrılması veya hastaneye götürülerek uygun tedaviye başlanması durumunda kurtulma ihtimalinin olup olmadığının bilinemediği" ifade edildi.

Zonguldak'ta yakılan Afgan madenci davasında gerekçeli karar açıklandı

VAHŞETİ İHBAR EDEN SANIĞIN CEZASINA İNDİRİM

Gerekçeli kararda, sanıklara "suça elverişli kişilikleri, samimi ve muteber pişmanlık göstermedikleri" gerekçesiyle iyi hal indirimi uygulanmadığı, A.Ç. hakkında ise olayı öğrendikten sonra avukatı aracılığıyla savcılığa başvurarak suçun aydınlatılmasına yardımcı olduğu için indirim uygulandığı belirtildi.

Sıkça Sorulan Sorular

AFGAN MADEN İŞÇİSİ NE ZAMAN YAKILDI?
Zonguldak Kırat Mahallesi'nde yol kenarındaki ormanlık alanda 10 Kasım 2023'te yanmış halde bulunan cesedin, 3 çocuk babası Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'ye (50) ait olduğu belirlenmişti. Soruşturma kapsamında ruhsatsız işletildiği iddia edilen maden ocağı sahiplerinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. Zanlılardan A.A, E.G. ve H.K. tutuklanmış, E.D, A.Ç. ve S.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ruhsatsız ocakta çalıştığı öne sürülen Nourtani'nin, iş sırasında fenalaşıp hareketsiz kaldığı ve buradan araçla ormana götürülüp benzin dökülerek yakıldığı iddia edilmişti. Nourtani'nin cesedinin bulunmasından 4 gün önce jandarma ekiplerince, ruhsatsız çalıştırıldığı belirlenen maden ocağının patlayıcıyla kullanılamaz hale getirildiği fakat zanlıların yeni giriş açarak ocağı yeniden faaliyete soktuğu tespit edilmişti.
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