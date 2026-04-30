Batırık yeniden gündemde! Bu lezzeti bilen az

Güneydoğu Anadolu mutfağının en özgün ve köklü tariflerinden biri olan batırık, son dönemde sosyal medyada yeniden gündeme gelerek merak uyandırdı. Özellikle Mersin, Karaman ve Konya’nın bazı ilçelerinde bilinen bu geleneksel lezzet, hem sağlıklı içeriği hem de serinletici yapısıyla dikkat çekiyor. Ancak modern mutfaklarda giderek daha az yapılması, “Batırık artık unutuluyor mu?” sorusunu da beraberinde getiriyor.

Batırık yeniden gündemde! Bu lezzeti bilen az
GİRİŞ:
30.04.2026
saat ikonu 18:58
|
GÜNCELLEME:
30.04.2026
saat ikonu 18:58

Güneydoğu Anadolu’nun zengin mutfak mirası içinde özel bir yere sahip olan batırık, son günlerde sosyal medyada yeniden ilgi görmeye başladı. Mersin, Karaman ve Konya’nın bazı ilçelerinde uzun yıllardır bilinen bu geleneksel lezzet; hem besleyici yapısı hem de ferahlatıcı özelliğiyle öne çıkıyor. Buna karşın, modern mutfaklarda giderek daha az hazırlanması “Batırık gözden mi kayboluyor?” sorusunu yeniden gündeme taşıyor.

BATIRIK NASIL BİR YEMEK?

Batırık, temel olarak ince bulgur, tahin (veya bazı yörelerde yer fıstığı ezmesi), domates salçası, baharatlar ve bol yeşillikle hazırlanan, soğuk tüketilen bir tür yoğurmasız köfte ya da salata olarak tanımlanabilir. Kimi bölgelerde çorba kıvamına yakın şekilde sulandırılarak içilir, kimi yerlerde ise daha yoğun kıvamlı hazırlanarak lavaş ya da marul yapraklarıyla tüketilir.

Batırık yeniden gündemde! Bu lezzeti bilen az

Geleneksel olarak özellikle yaz aylarında sofralarda yer bulan batırık, hem tok tutucu hem de serinletici özelliğiyle bilinir. Vegan ve bitkisel beslenmeye uygun yapısı nedeniyle günümüzde yeniden ilgi görmeye başlamıştır.

Batırık yeniden gündemde! Bu lezzeti bilen az

BATIRIK NEDEN UNUTULMAYA BAŞLADI?

Uzmanlara göre batırık gibi geleneksel tariflerin unutulmasının birkaç temel nedeni bulunuyor. Bunların başında hızlı tüketim kültürü ve hazır gıdalara yönelim geliyor. Ayrıca şehirleşmeyle birlikte ev yapımı geleneksel tariflerin nesilden nesile aktarımı da azalmış durumda.

Batırık yeniden gündemde! Bu lezzeti bilen az

Buna rağmen son yıllarda özellikle sosyal medya platformlarında “nostaljik tarifler” akımının yaygınlaşmasıyla batırık yeniden keşfedilmeye başlandı. Gastronomi içerik üreticileri, bu lezzeti “Anadolu’nun sağlıklı fast food’u” olarak tanımlıyor.

BATIRIK TARİFİ (GELENEKSEL USUL)

Evde kolayca hazırlanabilen batırık için temel malzemeler oldukça basit. İşte geleneksel bir batırık tarifi:

Malzemeler:

2 su bardağı ince bulgur
2 yemek kaşığı tahin
2 yemek kaşığı domates salçası
1 adet soğan
2 adet domates
1 demet maydanoz
1 demet taze soğan
1 çay bardağı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı nar ekşisi
Tuz, pul biber, kimyon
İsteğe bağlı: ceviz veya yer fıstığı

Batırık yeniden gündemde! Bu lezzeti bilen az

Hazırlanışı:

İnce bulgur geniş bir kaba alınır ve üzerine az miktarda sıcak su eklenerek yumuşaması sağlanır.
Bulgurlar şiştikten sonra tahin ve salça eklenerek yoğrulmaya başlanır.
İnce doğranmış soğan, domates, maydanoz ve taze soğan karışıma eklenir.
Zeytinyağı, nar ekşisi ve baharatlar ilave edilerek kıvamlı bir karışım elde edilir.
Karışım elle sıkılarak köfte formu verilir ya da daha sulu tercih edilecekse su eklenerek içecek kıvamına getirilir.

Batırık yeniden gündemde! Bu lezzeti bilen az

BATIRIK NASIL TÜKETİLİR?

Batırık, bölgesel farklılıklara göre iki şekilde tüketilir. İlk yöntemde marul yapraklarının içine konularak dürüm şeklinde yenir. İkinci yöntemde ise su ile açılarak kaşıkla içilen bir form elde edilir. Özellikle yaz aylarında bu ikinci yöntem daha çok tercih edilir çünkü oldukça ferahlatıcıdır.

UZUN SÜRE TOK TUTUYOR

Beslenme uzmanları batırığın içeriğindeki yüksek lif oranı, bitkisel protein ve sağlıklı yağlar nedeniyle dengeli bir öğün olabileceğini belirtiyor. Özellikle tahin sayesinde enerji verici özelliğe sahip olan bu yemek, uzun süre tok kalmayı da sağlıyor. Ancak tahin ve zeytinyağı gibi yağlı bileşenler nedeniyle porsiyon kontrolü yapılması gerektiği de vurgulanıyor.

Batırık yeniden gündemde! Bu lezzeti bilen az

YENİDEN KEŞFEDİLEN BİR ANADOLU LEZZETİ

Son dönemde gastronomi dünyasında “yerel mutfaklara dönüş” trendi güç kazanırken, batırık da bu akımdan payını alıyor. Hem sağlıklı oluşu hem de pratik hazırlanışı sayesinde özellikle genç kuşaklar tarafından yeniden keşfediliyor.

Anadolu’nun köklü mutfak kültürünü temsil eden bu lezzet, yalnızca bir yemek değil; aynı zamanda geçmişle kurulan bir bağ olarak da görülüyor.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
