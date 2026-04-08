Çağla ve eriğin tezgahlarda yerini almasıyla birlikte birbirinden lezzetli salata tarifleri de kendini göstermeye başladı. Sizde diyetteyseniz ve farklı bir tarif arayışındaysanız, doğru yerdesiniz. Çağla ve erikle yapılan muhteşem salata tarifini sizin için araştırdık. Havaların git gide ısınmasıyla birlikte ferahlatıcı bir tarif arayışına girdiyseniz, bu tarife mutlaka bir şans vermelisiniz. Diyet listelerinin lideri olan çağla ve erikle hazırlayabileceğiniz bu muhteşem salataya bayılacaksınız. İşte çağla ve erikle yapılan muhteşem salata…

Özetle

HABERİN ÖZETİ Çağla ve erikle yapılan muhteşem salata! Diyet listelerinin lideri oldu Çağla ve eriğin mevsimiyle birlikte diyet listelerinin vazgeçilmezi haline gelen ferahlatıcı bir salata tarifi öne çıkıyor. Çağla ve erik, yüksek lif ve antioksidan içeriğiyle diyet listelerinde yer alıyor. Bu salata, yağ yakımını destekleyerek metabolizmayı hızlandırıyor ve ödem atmaya yardımcı oluyor. Düşük kalorili olmasının yanı sıra yüksek lif içeriği sayesinde uzun süre tokluk hissi sağlıyor. Salataya roka, yeşillik, ceviz ve nar ekşisi gibi eklemelerle zenginleştirilebilir. Tarif, erik, çağla, semizotu, ceviz içi, zeytinyağı, limon, tuz, sumak ve taze nane ile hazırlanıyor. Çağla, metabolizmayı hızlandırması, antioksidan özelliği, zihinsel yorgunluğu gidermesi, tansiyonu dengelemesi ve kalp-damar sağlığına iyi gelmesi gibi faydalar sunuyor.

Daha önce çağla ve erikle yapılan salata tarifini duymuş muydunuz? Çağla ve eriğin tezgahlarda yerini almasıyla birlikte birbirinden lezzetli salata tarifleri de gün yüzüne çıkmaya başladı. Özellikle havaların git gide ısındığı şu dönemde çağla ve erikle yapılan salatalar serinletici ve ferahlatıcı bir etkiye sahip oluyor.

Yüksek lif ve antioksidan içeriğiyle diyet listelerinin vazgeçilmezi haline gelen çağla ve erikle yapılan bu muhteşem salataya bayılacaksınız. Çağla ve eriğin ön planda olduğu bu salataya dilerseniz roka, yeşillik, ceviz ve nar ekşisi gibi besinler ekleyerek zenginleştirebilirsiniz.

Özellikle son zamanlarda sosyal medyada hızla yayılan çağla ve erikle yapılan muhteşem salata, bu yaz favoriniz olacak. Sizde hazır çağla ve erik tezgahlardaki yerini almışken bu salataya mutlaka bir şans vermelisiniz. İşte çağla ve erikle yapılan muhteşem salata…

ÇAĞLA VE ERİK SALATASI DİYET LİSTELERİNİN LİDERİ OLDU!

Çağla ve erik salatası, içeriğindeki yüksek lif ve antioksidan içeriği sayesinde diyet listelerinin vazgeçilmezi haline geliyor. Yağ yakımını destekleyen ve ferahlatıcı bir etkiye sahip olan bu salata, metabolizmayı hızlandırarak ödem atmaya yardımcı oluyor.

Özellikle ilk bahar ve yaz aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan çağla ve erik salatası, düşük kalorili olmalarının yanı sıra yüksek lif içeriğiyle de uzun süre tokluk hissi sağlıyor. Aynı zamanda sindirim sistemini düzenleyerek zayıflamaya yardımcı olan bu salata, diyet yapanların kesinlikle listelerine eklemesi gereken tarifler arasında yer alıyor. İşte çağla ve erikle yapılan muhteşem salata…

Malzemeler;

2 avuç kadar erik

2 avuç çağla

2 avuç kadar semizotu

4-5 adet ceviz içi

Zeytinyağı

Limon

Tuz

Sumak

Taze nane

Hazırlanışı;

Öncelikle tüm malzemelerinizi güzelce yıkayın.

Daha sonra erikleri ve çağlaları güzelce ezin ve çekirdeklerini ayıklayın.

Geniş bir kâseye erik ve çağlalarınızı koyun. Sonrasında diğer kalan tüm malzemeleri de kâseye alın.

Son olarak tüm malzemelerinizi güzelce karıştırın.

Dilerseniz bu noktada isteğe göre yeşillikleri çeşitlendirebilirsiniz.

Afiyet, şifa olsun.

ÇAĞLA’NIN FAYDALARI!