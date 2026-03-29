Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

Çağla Şıkel'den sağlıklı, katkısız ve pratik çikolata tarifi! Yapın, sonra beni arayın diyen Şıkel'in çikolata tarifi sosyal medyayı salladı

Fit görünümü ve güzelliğiyle ekranların dikkat çeken güzellerinden olan sunucu Çağla Şıkel'in ev yapımı çeşhur çikolata tarifini denemeyen kalmıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
29.03.2026
saat ikonu 21:47
|
GÜNCELLEME:
29.03.2026
saat ikonu 21:55

Sunucu 'in öncülüğünde verilen 'sağlıklı çikolata' tarifi, keşfeti salmayan en viral tariflerden biri oldu! Son zamanlarda sosyal medyada denenme rekorları kıran katkısız, koruyucusuz ve lezzetli çikolata tarifi ile sizde anlık gelen tatlı krizlerinizi bastırabilirsiniz. Saf , bal, Hindistan cevizi yağı ve tahine gerek duyacağınız bu lezzet bombardımanı tarifi, evinizde gayet zahmetsiz bir şekilde pratik olarak 5 dakikada hazır hale getirebilirsiniz. İşte Instagram hesabında dönüp dolaşan Çağla Şıkel'in viral çikolata tarifi!

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Sunucu Çağla Şıkel'in öncülüğünde verilen ve sosyal medyada viral olan katkısız, koruyucusuz ve lezzetli 'sağlıklı çikolata' tarifi, 5 dakikada evde pratik bir şekilde hazırlanabiliyor.
Tarif için ham kakao, bal, Hindistan cevizi yağı ve tahin kullanılıyor.
2 yemek kaşığı ham kakao ve bal bir kapta karıştırılıyor.
Karışıma 4 yemek kaşığı eritilmiş Hindistan cevizi yağı ve 2 yemek kaşığı tahin ekleniyor.
Hazırlanan karışım silikon buz kalıplarına dökülüyor.
Çikolata, buzlukta 20 dakika dondurulduktan sonra hazır hale geliyor.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

ÇAĞLA ŞIKEL ÖNERDİ, EVDE HERKES BUNU DENİYOR! ÇAĞLA ŞIKEL'DEN SAĞLIKLI ÇİKOLATA TARİFİ:

Televizyon ekranlarının tanınan yüzlerinden olan ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, toplamda 20 dakika ayıracağınız enfes çikolata tarifi ile sosyal medyada viral oldu.

Pişirme derdi olmadan son derece pratik ve zahmetsiz bir şekilde yapılan ev yapımı çikolata tarifi, sosyal medyanın keşfetini bırakmayan en popüler tarifi oldu. İşte Çağla Şıkel'den çikolata tarifi:

MALZEMELER:

2 yemek kaşığı ham kakao

4 yemek kaşığı Hindistancevizi yağı

2 yemek kaşığı bal

2 yemek kaşığı Tahin

ÇİKOLATANIN YAPILIŞI:

Sunucu ve oyuncu Çağla Şıkel'in ev yapımı sağlıklı çikolata tarifini denemek için işe ilk olarak; temiz bir kapta 2 yemek kaşığı kakao ve balı karıştırmakla başlayın.

4 yemek kaşığı kadar eritilmiş Hindistancevizi yağını karışıma ilave edin. Son dokunuş olarak da 2 yemek kaşığı miktarındaki tahini koyun.

Diğer yandan fındıkları poşetin içerisinde ezin ancak, bu işlem sırasında fındıkların toz haline gelmemesi gerekir buna dikkat edin. Silikon buz kalıplarının içerisine hazırladığınız bu karışımı dikkatlice dökün.

Buzlukta 20 dakika dondurduktan sonra ortaya şahane bir çikolata çıkacak! Afiyet olsun...

ETİKETLER
#çağla şıkel
#kakao
#Pratik Tarifler
#Sağlıklı Çikolata
#Ev Yapımı Çikolata
#Yemek Tarifleri
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.