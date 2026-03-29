Sunucu Çağla Şıkel'in öncülüğünde verilen 'sağlıklı çikolata' tarifi, keşfeti salmayan en viral tariflerden biri oldu! Son zamanlarda sosyal medyada denenme rekorları kıran katkısız, koruyucusuz ve lezzetli çikolata tarifi ile sizde anlık gelen tatlı krizlerinizi bastırabilirsiniz. Saf kakao, bal, Hindistan cevizi yağı ve tahine gerek duyacağınız bu lezzet bombardımanı tarifi, evinizde gayet zahmetsiz bir şekilde pratik olarak 5 dakikada hazır hale getirebilirsiniz. İşte Instagram hesabında dönüp dolaşan Çağla Şıkel'in viral çikolata tarifi!

HABERİN ÖZETİ Çağla Şıkel'den sağlıklı, katkısız ve pratik çikolata tarifi! Yapın, sonra beni arayın diyen Şıkel'in çikolata tarifi sosyal medyayı salladı Sunucu Çağla Şıkel'in öncülüğünde verilen ve sosyal medyada viral olan katkısız, koruyucusuz ve lezzetli 'sağlıklı çikolata' tarifi, 5 dakikada evde pratik bir şekilde hazırlanabiliyor. Tarif için ham kakao, bal, Hindistan cevizi yağı ve tahin kullanılıyor. 2 yemek kaşığı ham kakao ve bal bir kapta karıştırılıyor. Karışıma 4 yemek kaşığı eritilmiş Hindistan cevizi yağı ve 2 yemek kaşığı tahin ekleniyor. Hazırlanan karışım silikon buz kalıplarına dökülüyor. Çikolata, buzlukta 20 dakika dondurulduktan sonra hazır hale geliyor.

ÇAĞLA ŞIKEL ÖNERDİ, EVDE HERKES BUNU DENİYOR! ÇAĞLA ŞIKEL'DEN SAĞLIKLI ÇİKOLATA TARİFİ:

Televizyon ekranlarının tanınan yüzlerinden olan ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, toplamda 20 dakika ayıracağınız enfes çikolata tarifi ile sosyal medyada viral oldu.

Pişirme derdi olmadan son derece pratik ve zahmetsiz bir şekilde yapılan ev yapımı çikolata tarifi, sosyal medyanın keşfetini bırakmayan en popüler tarifi oldu. İşte Çağla Şıkel'den çikolata tarifi:

MALZEMELER:

2 yemek kaşığı ham kakao

4 yemek kaşığı Hindistancevizi yağı

2 yemek kaşığı bal

2 yemek kaşığı Tahin

ÇİKOLATANIN YAPILIŞI:

Sunucu ve oyuncu Çağla Şıkel'in ev yapımı sağlıklı çikolata tarifini denemek için işe ilk olarak; temiz bir kapta 2 yemek kaşığı kakao ve balı karıştırmakla başlayın.

4 yemek kaşığı kadar eritilmiş Hindistancevizi yağını karışıma ilave edin. Son dokunuş olarak da 2 yemek kaşığı miktarındaki tahini koyun.

Diğer yandan fındıkları poşetin içerisinde ezin ancak, bu işlem sırasında fındıkların toz haline gelmemesi gerekir buna dikkat edin. Silikon buz kalıplarının içerisine hazırladığınız bu karışımı dikkatlice dökün.

Buzlukta 20 dakika dondurduktan sonra ortaya şahane bir çikolata çıkacak! Afiyet olsun...