Çıtır çıtır yağ mantısı nasıl yapılır? Kayseri'nin meşhur yemeği Gelinim Mutfakta'da tam not aldı

Kayseri dendiği zaman ilk akla gelen mantı olur. Ancak klasik mantıların ötesinde bir lezzete sahip olan yağ mantısı, kızgın yağda kızartılarak pişiriliyor ve çıtır çıtır hamuruyla damakları adeta şenlendiriyor. Gelinim Mutfakta'nın bugünkü yayınında yarışmacıların hazırladığı yağ mantısı ise izleyenin resmen ağızlarını sulandırdı. Ekran başındakiler tarifin malzemelerini ve püf noktalarını merak ederken, çıtır çıtır Kayseri yağ mantısı yapılışını ve en lezzetli tarifini sizler için derledik. İşte yağ mantısı yapılışı...

ÇITIR ÇITIR YAĞ MANTISI NASIL YAPILIR?

Yağ mantısını klasik mantıdan farkı, hamurunun mayalı olması ve bohça şeklinde kapatıldıktan sonra kızgın yağda kızartılmasıdır. Bu yöntemle hazırlanan mantılar çıtır çıtır olurken, içindeki kıymalı harç ise ağızda dağılabiliyor. Üzerine sarımsaklı yoğurt ve kızdırılmış domates sosuyla servis edilen yağ mantısı için gerekli malzeme listesi ise aşağıdaki gibidir...

Malzemeler

İç harç için:

250 gram kıyma

1 adet rendelenmiş kuru soğan

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı tuz

Hamuru için:

3 su bardağı un

1 paket instant maya veya yarım paket yaş maya

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı yoğurt

1/2 su bardağı ılık süt

1 tatlı kaşığı tuz

Sos ve kızartma için:

1 kase sarımsaklı yoğurt

2 yemek kaşığı domates püresi veya salça

1 tatlı kaşığı tereyağı

Bol sıvı yağ

Üzeri için: kuru nane, sumak, pul biber

Yağ Mantısı Yapılışı:

Rendelenmiş soğanı, kıymayı, tuz ve baharatları bir kasede güzelce yoğurun ve üzerini streçledikten sonra buzdolabında 15 ila 20 dakika dinlendirin.

Daha sonra yağ mantısı için unu bir kaba eleyin. Ortasını açarak ılık süt, maya, yoğurt, tuz ve yumurtayı ekleyin. Yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurun üzerini örtüp oda sıcaklığında yaklaşık 40 dakika mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamuru unlanmış tezgahta, klasik mantı hamurundan biraz daha kalın olacak şekilde açın. Hamuru küçük karelere kesin. Her bir karenin ortasına hazırladığınız kıymalı harçtan koyun ve dört köşesini ortada birleştirerek bohça şeklinde kapatın.

Derin bir tavada bol sıvı yağı kızdırın. Kapattığınız mantıları bekletmeden, altın sarısı renk alana kadar kızartın. Fazla yağını çekmesi için kızaran mantıları kağıt havlu üzerine alın.

Küçük bir tavada tereyağını eritin, domates püresini ekleyip güzelce kavurun. İsteğe bağlı olarak birkaç yemek kaşığı su ekleyip kıvamını açabilirsiniz.

Servis tabağına önce sarımsaklı yoğurdu yayın. Üzerine sıcak kızarmış mantıları dizin. Hazırladığınız domatesli tereyağını mantıların üzerinde gezdirin. Son olarak kuru nane, sumak veya pul biber serpiştirin. Çıtır çıtır yağ mantınız hazır. Şimdiden afiyet olsun.

YAĞ MANTISI YAPARKEN MANTILAR NEDEN BEKLETİLMEDEN KIZARTILIR?

Yağ mantısı yaparken en çok merak edilen konuların başında, mantıların kapatıldıktan sonra neden bekletilmeden hemen kızartılması gerektiği geliyor. Bunun nedeni tamamen hamurun mayalı olmasıyla ilgili. Mayalı hamur, şekil verildikten sonra beklemeye bırakılırsa mayalanmaya devam eder ve kabarır.

Bu durumda mantıların kapatılan yerleri açılabilir, içindeki harç kızgın yağa dağılabilir. Ayrıca bekleyen mantılar kızartma sırasında dağılma riski taşıyor. Bu nedenle yağ mantısı yaparken mantılar bekletilmez ve hemen kızartılır.

EN SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

Yağ mantısı ile klasik mantı arasındaki fark nedir?

Klasik mantıda hamur mayasız yapılır ve suda haşlanır. Yağ mantısında ise hamur mayalıdır ve kızgın yağda kızartılır.

Yağ mantısı hamuru neden mayalı yapılır?

Mayalı hamur, kızartma sırasında içeride buhar oluşturur. Bu durum da mantıların dışının çıtır çıtır olmasını, içinin ise yumuşak kalmasını sağlar.

Yağ mantısı önceden hazırlanıp bekletilebilir mi?

Yağ mantısı en taze haliyle, kızartıldıktan hemen sonra tüketilmelidir. Bekledikçe çıtırlığını kaybeder.