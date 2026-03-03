Menü Kapat
Galeta unlu çıtır çıtır puf sahur böreği tarifi! 2026 Sahur menüsü için kurtarıcı buzluk böreği

İster sahurda ister de iftar sofranıza gönül rahatlığıyla koyabileceğiniz lezzet çatlaması yaşatacak olan çıtır çıtır galeta unlu börek ile midenizi şenlendirin! En çıtır ve en pratik buzluk böreği nasıl yapılır? Galeta unlu sahur böreği tarifi nedir? Sahur için pratik börek tarifi:

Galeta unlu çıtır çıtır puf sahur böreği tarifi! 2026 Sahur menüsü için kurtarıcı buzluk böreği
Dışı çıtır çıtır içi yumuşacık olan hem pratik hem de zahmetsiz sahur böreğini yemelere doyamayacaksınız! Her gün sahurda ne yapsam düşüncesindeyseniz, kahvaltılık alternatifler tüketmiş ve biraz da farklılık arıyorsanız, sizlere yapılışı en kolay kurtarıcı buzluk böreği ile geldik. Sahur sofrasında tüketebileceğiniz çıtır çıtır galeta unlu buzluk böreği tarifi:


SAHURLAR İÇİN EN PRATİK ÇITIR BÖREK NASIL YAPILIR?


İster öncesinde hazırlayıp sahur anında şipşak pişirebileceğiniz ister de sahur vakti zamanınız varsa o esnada hazırlayıp pişirebileceğiniz kurtarıcı buzluk böreği tarifini sizler için araştırdık.

Galeta unlu çıtır çıtır puf sahur böreği tarifi! 2026 Sahur menüsü için kurtarıcı buzluk böreği

Sahur sofralarına koyup alternatif çoğaltabileceğiniz enfes lezzetiyle tadı damakta kalacak olan galeta unlu sahur böreğini muhakkak denemelisiniz!


MALZEMELER:


- 6 tane taze yufka
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 125 gr tereyağı
- Az tuzlu beyaz peynir


Sosu için:
- 1 adet yumurta
- 1 çay bardağı süt
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- Yarım çay bardağı soda ya da su


Üzerini bulamak için:
1,5-2 su bardağı kadar galeta unu


PRATİK VE KOLAY SAHUR BÖREĞİNİN YAPILIŞI:


Pratik ve kolay sahur böreği tarifi için işe ilk olarak yufkayı tezgaha sermekle başlayın. Üzeri kuru kalmayacak şekilde her yerini yağla sıvazladıktan sonra ikinci yufkayı üstüne serin.

Galeta unlu çıtır çıtır puf sahur böreği tarifi! 2026 Sahur menüsü için kurtarıcı buzluk böreği

Tekrar aynı işlemi yapıp her tarafı yağlayın. Yufkayı 12 eşit parçaya bölüp içerisine peynir serperek güzelce sarın.

Bütün yufkalara aynı işlemi yaptıktan sonra börekler birbirinde değip yapışmayacak şekilde kenara koyulur.

Galeta unlu çıtır çıtır puf sahur böreği tarifi! 2026 Sahur menüsü için kurtarıcı buzluk böreği

Eğer sahur vakti tüketecekseniz, kenara ayırdığınız börekleri birazdan sosa bulayıp fırına vereceksiniz.

Başka bir sahur ya da iftara misafirleriniz için yapıyorsanız poşetli bir şekilde buzluğa kaldırıp pişirme anında sosa bulayıp tüketime hazır hale getirebilirsiniz. Afiyet olsun!

Galeta unlu çıtır çıtır puf sahur böreği tarifi! 2026 Sahur menüsü için kurtarıcı buzluk böreği
#Pratik Tarifler
#Sahur Böreği
#Buzluk Böreği
#Galeta Unlu Börek
#Kolay Börek
#Yemek Tarifleri
