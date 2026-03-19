Vakti olmayanlara şipşak bayram baklavası tarifi! Hem pratik hem çıtır çıtır lezzet

Bayram denilince akla gelen ilk lezzetlerden biri olan baklava, ne yazık ki uzun uğraşlar gerektirebiliyor. Açılan yufkalar, tek tek yağlanan katlar derken mutfakta saatler geçer. Yoğun iş temposu, misafir ağırlama telaşı ve zaman derdine son veren pratik bir baklava tarifi ise tüm bu dertleri bitirecek. Hem hazırlaması dakikalar alacak hem de çıtır çıtır olmasıyla damak çatlatacak pratik baklava tarifi, bayrama saatler kala kurtarıcınız olacak. Peki vakti olmayanlar için şipşak bayram baklavası nası yapılır? İşte en pratik ve en çıtır çıtır baklava tarifi...

VAKTİ OLMAYANLARA ŞİPŞAK BAYRAM BAKLAVASI TARİFİ!

Her bayram hemen hemen her evde baklava telaşı başlar. Baklava yaparken en büyük zahmet, yufkaların tek tek açılması ve aralarının yağlanmasıdır. İşte bu pratik tarif, tüm bu zahmeti ortadan kaldırıyor.

Şipşak bayram baklavasının püf noktası ise yufkaları incecik açmak yerine, bol yağlı ve kat kat olacak şekilde hazırlamak oluyor. İşte pratik baklava tarifi peşine düşenler için gerekli malzeme listesi...

Malzemeler:

Şerbeti için

3 su bardağı toz şeker

3,5 su bardağı su

Birkaç damla limon suyu

Baklavası için

1 paket baklavalık yufka

250 gram tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

2 su bardağı ceviz içi ya da fındık ve fıstık

Üzeri için

Toz ya da çekilmiş Antep fıstığı

PRATİK BAYRAM BAKLAVASI NASIL YAPILIR?

Bayrama ramak kala baklavalarını yetiştirememiş olanlar üzülmeyin. Pratik baklava tarifinde ilk olarak şerbeti hazırlamakla işe başlayın. Bir tencereye şeker ve suyu alın. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte yaklaşık 20 dakika kıvam alana kadar kaynatın. Ocaktan almaya yakın birkaç damla limon suyu ekleyin. Hazırladığınız şerbeti bir kenarda beklemeye alabilirsiniz.

Daha sonra tereyağını bir tavada eritin. Üzerinde oluşan köpüğü almanız gerekiyor. İçerisine sıvı yağı ekleyip karıştırın. Bu karışım, baklavanın çıtır çıtır olmasını sağlayacak.

Baklava yapacağınız borcam veya fırın tepsisini hafifçe yağlayın. Baklavalık yufkaları paketinden çıkarın. Yufkaların yırtılmaması için nemli bir bezle üzerini örtebilirsiniz.

Tezgaha bir yufka serin. Üzerine hazırladığınız yağlı karışımdan bir fırça yardımıyla sürün. İkinci yufkayı üzerine koyun, tekrar yağlayın. Bu işlemi toplamda 4 ila 5 yufka kullanana kadar yapın. Son yufkayı da yağladıktan sonra, enine şeritler halinde keserek veya direkt olarak üzerine bolca ceviz içi serpin.

Cevizlerin üzerine aynı işlemi tekrarlayarak 4 ila 5 yufka daha yağlayarak dizin. En üst kata geldiğinizde, kalan yağı bolca sürün. Önce alttan üste doğru uzunlamasına kesin, daha sonra çapraz kesimler yaparak baklava dilimleri elde edin.

Pratik baklava tarifinde sıra şimdi pişirmeye geldi. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzeri güzelce kızarana kadar yaklaşık 30 ila 35 dakika kadar pişirin. Fırından çıkan sıcak baklavanın üzerine, beklettiğiniz soğuk şerbetini güzelce serin. Baklavayı şerbetini çekmesi için en az 3 ya da 4 saat, tercihen bir gece bekletin.

Dinlendirdiğiniz baklavayı servis tabağına alarak misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Üzerine toz Antep fıstığı serperseniz tadı daha da lezzetlenecektir. Şimdiden afiyet olsun.

EN SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

Baklavanın çıtır çıtır olması için ne yapmalıyım?

Yufkaların arasına sürdüğünüz yağın bol ve eşit olması gerekiyor. Ayrıca sıcak baklava üzerine soğuk şerbet dökmek de baklavanın çıtır çıtır olmasını sağlayacaktır.

Şerbetin kıvamını nasıl anlarım?

Şerbetin kıvamı yoğunluğuna bakılarak anlaşılabilir. Şerbet mutlaka hafif yapışkan bir iz bırakmalıdır.