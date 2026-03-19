Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Canan Okur

Vakti olmayanlara şipşak bayram baklavası tarifi! Hem pratik hem çıtır çıtır lezzet

Ramazan Bayramı'nın gelişiyle beraber evlerde de baklava hazırlığı başladı. Uzun uğraş gerektiren baklava tariflerine alternatif olarak, vakti olmayanlar için şipşak bayram baklavası yapmak ise oldukça kolay. Peki şerbetini tam çeken ve pratik baklava nasıl yapılır? İşte size çıtır çıtır bayram baklavası tarifi...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Vakti olmayanlara şipşak bayram baklavası tarifi! Hem pratik hem çıtır çıtır lezzet
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.03.2026
19:49
|
GÜNCELLEME:
19.03.2026
19:54

Bayram denilince akla gelen ilk lezzetlerden biri olan baklava, ne yazık ki uzun uğraşlar gerektirebiliyor. Açılan yufkalar, tek tek yağlanan katlar derken mutfakta saatler geçer. Yoğun iş temposu, misafir ağırlama telaşı ve zaman derdine son veren pratik bir baklava tarifi ise tüm bu dertleri bitirecek. Hem hazırlaması dakikalar alacak hem de çıtır çıtır olmasıyla damak çatlatacak pratik baklava tarifi, bayrama saatler kala kurtarıcınız olacak. Peki vakti olmayanlar için şipşak bayram baklavası nası yapılır? İşte en pratik ve en çıtır çıtır baklava tarifi...

VAKTİ OLMAYANLARA ŞİPŞAK BAYRAM BAKLAVASI TARİFİ!

Her bayram hemen hemen her evde baklava telaşı başlar. Baklava yaparken en büyük zahmet, yufkaların tek tek açılması ve aralarının yağlanmasıdır. İşte bu pratik tarif, tüm bu zahmeti ortadan kaldırıyor.

Vakti olmayanlara şipşak bayram baklavası tarifi! Hem pratik hem çıtır çıtır lezzet

Şipşak bayram baklavasının püf noktası ise yufkaları incecik açmak yerine, bol yağlı ve kat kat olacak şekilde hazırlamak oluyor. İşte pratik baklava tarifi peşine düşenler için gerekli malzeme listesi...

Malzemeler:

Vakti olmayanlara şipşak bayram baklavası tarifi! Hem pratik hem çıtır çıtır lezzet

Şerbeti için

3 su bardağı toz şeker

3,5 su bardağı su

Birkaç damla limon suyu

Baklavası için

Vakti olmayanlara şipşak bayram baklavası tarifi! Hem pratik hem çıtır çıtır lezzet

1 paket baklavalık yufka

250 gram tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

2 su bardağı ceviz içi ya da fındık ve fıstık

Vakti olmayanlara şipşak bayram baklavası tarifi! Hem pratik hem çıtır çıtır lezzet

Üzeri için

Toz ya da çekilmiş Antep fıstığı

Vakti olmayanlara şipşak bayram baklavası tarifi! Hem pratik hem çıtır çıtır lezzet

PRATİK BAYRAM BAKLAVASI NASIL YAPILIR?

Bayrama ramak kala baklavalarını yetiştirememiş olanlar üzülmeyin. Pratik baklava tarifinde ilk olarak şerbeti hazırlamakla işe başlayın. Bir tencereye şeker ve suyu alın. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte yaklaşık 20 dakika kıvam alana kadar kaynatın. Ocaktan almaya yakın birkaç damla limon suyu ekleyin. Hazırladığınız şerbeti bir kenarda beklemeye alabilirsiniz.

Vakti olmayanlara şipşak bayram baklavası tarifi! Hem pratik hem çıtır çıtır lezzet

Daha sonra tereyağını bir tavada eritin. Üzerinde oluşan köpüğü almanız gerekiyor. İçerisine sıvı yağı ekleyip karıştırın. Bu karışım, baklavanın çıtır çıtır olmasını sağlayacak.

Vakti olmayanlara şipşak bayram baklavası tarifi! Hem pratik hem çıtır çıtır lezzet

Baklava yapacağınız borcam veya fırın tepsisini hafifçe yağlayın. Baklavalık yufkaları paketinden çıkarın. Yufkaların yırtılmaması için nemli bir bezle üzerini örtebilirsiniz.

Vakti olmayanlara şipşak bayram baklavası tarifi! Hem pratik hem çıtır çıtır lezzet

Tezgaha bir yufka serin. Üzerine hazırladığınız yağlı karışımdan bir fırça yardımıyla sürün. İkinci yufkayı üzerine koyun, tekrar yağlayın. Bu işlemi toplamda 4 ila 5 yufka kullanana kadar yapın. Son yufkayı da yağladıktan sonra, enine şeritler halinde keserek veya direkt olarak üzerine bolca ceviz içi serpin.

Vakti olmayanlara şipşak bayram baklavası tarifi! Hem pratik hem çıtır çıtır lezzet

Cevizlerin üzerine aynı işlemi tekrarlayarak 4 ila 5 yufka daha yağlayarak dizin. En üst kata geldiğinizde, kalan yağı bolca sürün. Önce alttan üste doğru uzunlamasına kesin, daha sonra çapraz kesimler yaparak baklava dilimleri elde edin.

Vakti olmayanlara şipşak bayram baklavası tarifi! Hem pratik hem çıtır çıtır lezzet

Pratik baklava tarifinde sıra şimdi pişirmeye geldi. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzeri güzelce kızarana kadar yaklaşık 30 ila 35 dakika kadar pişirin. Fırından çıkan sıcak baklavanın üzerine, beklettiğiniz soğuk şerbetini güzelce serin. Baklavayı şerbetini çekmesi için en az 3 ya da 4 saat, tercihen bir gece bekletin.

Vakti olmayanlara şipşak bayram baklavası tarifi! Hem pratik hem çıtır çıtır lezzet

Dinlendirdiğiniz baklavayı servis tabağına alarak misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Üzerine toz Antep fıstığı serperseniz tadı daha da lezzetlenecektir. Şimdiden afiyet olsun.

Vakti olmayanlara şipşak bayram baklavası tarifi! Hem pratik hem çıtır çıtır lezzet

EN SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

Baklavanın çıtır çıtır olması için ne yapmalıyım?

Yufkaların arasına sürdüğünüz yağın bol ve eşit olması gerekiyor. Ayrıca sıcak baklava üzerine soğuk şerbet dökmek de baklavanın çıtır çıtır olmasını sağlayacaktır.

Şerbetin kıvamını nasıl anlarım?

Şerbetin kıvamı yoğunluğuna bakılarak anlaşılabilir. Şerbet mutlaka hafif yapışkan bir iz bırakmalıdır.

ETİKETLER
#Pratik Tarifler
#Bayram Baklavası
#Şipşak Baklava
#Çıtır Baklava
#Kolay Baklava
#Yemek Tarifleri
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.