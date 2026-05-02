Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

13 yıllık faili meçhul cinayet aydınlatıldı! Yıllar sonra gelen ihbar her şeyi ortaya çıkardı

Ankara'da 2013 yılında işlenen Kemal Güven Aydoğan cinayetine ilişkin faili meçhul kalan dosya yeniden açıldı. 2019 yılında gelen ihbar ile cinayetin failleri ortaya çıktı. Aydoğan'ın eşi Ş.K., kayınpederi B.K. ve N.Y. tarafından katledildiği öğrenildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.05.2026
saat ikonu 10:47
|
GÜNCELLEME:
02.05.2026
saat ikonu 10:47

koordinesinde sürdürülen incelemeler kapsamında, 2013 yılında işlenen Kemal Güven Aydoğan cinayetine ilişkin faili meçhul kalan dosya yeniden açıldı. Başlatılan soruşturma çerçevesinde hazırlanan iddianame kapsamında şüpheliler hakkında "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 1 Şubat 2013 tarihinde Mamak ilçesi Ege Mahallesi’nde gece saatlerinde evinin önünde öldürülen Kemal Güven Aydoğan’a ilişkin dosya yeniden ele alındı. Olayın ardından yürütülen ilk soruşturmada bir şüpheli hakkında dava açıldığı, ancak sanığın 2014 yılında beraat ettiği, dosyanın faili meçhul şüpheliler yönünden ayrılarak soruşturmaya devam edildiği öğrenildi.

YILLAR SONRA GELEN İHBAR

2019 yılında yapılan bir ihbar üzerine dosyada yeni bir süreç başlatıldı. İhbarcı M.K., maktul Aydoğan’ın; eşi Ş.K., kayınpederi B.K. ve N.Y. tarafından öldürüldüğünü ileri sürdü. Yapılan araştırmalarda taraflar arasında geçmişe dayalı husumet bulunduğu, bu husumetin uyuşturucu ticareti iddiaları ve aile içi dedikodulardan kaynaklandığı, daha önce taraflar arasında kavga yaşandığı tespit edildi. Ayrıca olay günü öncesi ve sonrasında şüpheliler arasında olağan dışı telefon görüşmelerinin bulunduğu tespit edildi.
İlk aşamada şüpheliler hakkında yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi. Ancak maktulün annesinin karara itiraz etmesi üzerine dosya yeniden açıldı ve soruşturma derinleştirildi.

Yürütülen çalışmalar kapsamında, cinayette kullanıldığı değerlendirilen tüfeğin olay sonrası el değiştirdiği ve son olarak Elmadağ ilçesinde bir kişide bulunduğu tespit edilerek ele geçirildi. Şüphelilerden Necmettin Yaman’ın açık cezaevinden firar ettiği, kısa süre sonra yakalanarak tutuklandığı öğrenildi. B.K. ve Ş.K. da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, H.K.’ın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı anlaşıldı. Soruşturma sonucunda şüpheliler hakkında "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD'den Almanya kararı: 5 bin asker geri çekilecek
AB/Schengen ülkelerine seyahat eden vatandaşlara uyarı! Bulgaristan sınırında EES kargaşası: 10 saat beklediler
Berk Bakioğlu Kayıp Zaman dizisinde! Alpay rolüyle ekranlara gelecek
Fenerbahçe'de Ederson krizi çözülüyor! Sadettin Saran'dan olay karar çıktı: Tarih verildi
ETİKETLER
#ankara cumhuriyet başsavcılığı
#Cinayet Soruşturması
#Faili Meçhul Dosyalar
#Kemal Güven Aydoğan Cinayeti
#İştirak Halinde Kasten Öldürme
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.