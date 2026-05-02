13 yıllık faili meçhul cinayet aydınlatıldı! Yıllar sonra gelen ihbar her şeyi ortaya çıkardı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen incelemeler kapsamında, 2013 yılında işlenen Kemal Güven Aydoğan cinayetine ilişkin faili meçhul kalan dosya yeniden açıldı. Başlatılan soruşturma çerçevesinde hazırlanan iddianame kapsamında şüpheliler hakkında "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 1 Şubat 2013 tarihinde Mamak ilçesi Ege Mahallesi’nde gece saatlerinde evinin önünde öldürülen Kemal Güven Aydoğan’a ilişkin dosya yeniden ele alındı. Olayın ardından yürütülen ilk soruşturmada bir şüpheli hakkında dava açıldığı, ancak sanığın 2014 yılında beraat ettiği, dosyanın faili meçhul şüpheliler yönünden ayrılarak soruşturmaya devam edildiği öğrenildi.

YILLAR SONRA GELEN İHBAR

2019 yılında yapılan bir ihbar üzerine dosyada yeni bir süreç başlatıldı. İhbarcı M.K., maktul Aydoğan’ın; eşi Ş.K., kayınpederi B.K. ve N.Y. tarafından öldürüldüğünü ileri sürdü. Yapılan araştırmalarda taraflar arasında geçmişe dayalı husumet bulunduğu, bu husumetin uyuşturucu ticareti iddiaları ve aile içi dedikodulardan kaynaklandığı, daha önce taraflar arasında kavga yaşandığı tespit edildi. Ayrıca olay günü öncesi ve sonrasında şüpheliler arasında olağan dışı telefon görüşmelerinin bulunduğu tespit edildi.

İlk aşamada şüpheliler hakkında yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi. Ancak maktulün annesinin karara itiraz etmesi üzerine dosya yeniden açıldı ve soruşturma derinleştirildi.

Yürütülen çalışmalar kapsamında, cinayette kullanıldığı değerlendirilen tüfeğin olay sonrası el değiştirdiği ve son olarak Elmadağ ilçesinde bir kişide bulunduğu tespit edilerek ele geçirildi. Şüphelilerden Necmettin Yaman’ın açık cezaevinden firar ettiği, kısa süre sonra yakalanarak tutuklandığı öğrenildi. B.K. ve Ş.K. da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, H.K.’ın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı anlaşıldı. Soruşturma sonucunda şüpheliler hakkında "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

