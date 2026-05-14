Daha 16 yaşındaydı... 14 yıllık sır kayıpta şok gelişme! Osman'ın annesi dahil 4 kişi tutuklandı

16 yaşındaki Osman Aktepe, Aydın'ın Nazilli ilçesinde 2012 yılında sırra kadem bastı. Aktepe'nin kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada şok gelişmeler yaşandı. Soruşturmanın 9 ay sonra yeniden açılmasıyla Aktepe'nin annesinin de aralarında bulunan 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Aktepe'nin bulunamaması üzerine takipsizlik kararı verilen dosyanın, alınan ihbar üzerine yaklaşık 9 ay önce yeniden açılmasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden Aktepe'nin annesi G.Ç, komşusu S.Ö. ile 2 kişi tutuklandı.

Gencin öldürülmesi iddiasıyla yakalanan diğer şüphelilerden baba, dayı ve diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 2012 yılında kaybolan ve takipsizlik kararı verilen dosyayı 9 ay önce yeniden açmıştı.

Osman Aktepe'nin aile bireyleri ve olayla bağlantılı olabileceği değerlendirilen kişileri teknik ve fiziki takibe alan ekipler, gencin annesi, babası ve dayısının da bulunduğu 8 şüpheliyi dün gözaltına almıştı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Nazilli Adliyesi'ne sevk edilmişti.