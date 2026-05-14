Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Ankara'da değnekçi operasyonu! Polisi karşısında gören şoke oldu: Çok sayıda gözaltı var

Ankara'da polis ekipleri sokak ve caddelerdeki mekanların önünde korsan otoparkçılık yapan şahıslara yönelik operasyonun düğmesine bastı. Yapılan operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ:
14.05.2026
saat ikonu 08:21
|
GÜNCELLEME:
14.05.2026
saat ikonu 08:24

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, sokak ve caddelerdeki mekanların önünde korsan otoparkçılık yaparak vatandaşları bezdiren şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Sürücülerden araçlarını korumak için para istedikleri, kendilerine ait olmayan park alanlarını kullandıkları ve bu yöntemlerle haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen zanlılar yakalandı.

"BAHŞİŞ ALIYORDUK" AÇIKLAMASI

Şüphelilerin alınan ifadelerinde ise sadece bahşiş aldıklarını iddia ettiklerini öğrenildi. Öte yandan, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara benzer durumlarla karşılaşmaları halinde polise ihbarda bulunması gerektiği yönünde uyarıda bulundu.

"SOKAKLAR TEMİZLENMİŞ OLDU"

Vatandaşlar, gerçekleştirilen operasyonları olumlu bulduklarını söyledi. Furkan Yıldırım isimli vatandaş, "Burada eskisi gibi öyle kişiler kalmadı. Eskiden yol kenarında para isteyenler vardı. Artık öyle bir durum kalmadı. Sokaklar öyle kişilerden temizlenmiş oldu" dedi.
Avni Aydoğdu ise, "Artık öyle kişiler yok burada, kesildi hep. Bu durumdan gayet memnunuz. Bu şekilde devam etmesini isteriz" ifadelerine yer verdi.

Gökhan Al, isimli vatandaş ise, "Polisimize teşekkür ederiz. Allah devletimize zarar vermesin. Böyle bir şey yapmaları çok iyi oldu. İnsanları rahatsız ederek zorla bir şeyler yaptırmaya çalışıyorlardı. Şu an her şey yolunda bir sıkıntı yok" dedi.

