Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Adana'da 3 arkadaştan 21 yıldır haber alınamıyor

Adana'da 2005'te parkta oturdukları sırada kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı iddia edilen 3 arkadaştan adeta sırra kadem bastı. Faili meçhul cinayet dosyalarının açılmasıyla 21 yıllık kayıp dosyasının da açılması bekleniyor. Oğlundan 21 yıldır haber alamayan anne Hülya Bebek, "İyi olsaydı mutlaka beni arar, haber verirdi. Doktora gitsem acaba yolda karşılaşır mıyım?, ben gittiğimde eve gelir mi? Bu hayallerle yaşıyorum" dedi.

Adana'da 3 arkadaştan 21 yıldır haber alınamıyor
GİRİŞ:
28.04.2026
saat ikonu 10:33
|
GÜNCELLEME:
28.04.2026
saat ikonu 10:33

Seyhan ilçesi Yeşilevler Parkı'nda 21 yıl önce yaşanan olayda 3 arkadaş adeta buhar oldu uçtu. 18 yaşındaki Suat Bebek, 20 yaşındaki arkadaşı Ramazan Sofi ve 22 yaşındaki arkadaşları Emin Saçan ile birlikte mahallede bulunan parka gitti. 3 arkadaş sohbet ettikleri sırada yanlarına plakası öğrenilemeyen bir minibüs yanaştı. Minibüsteki 8 kişi önce 3 arkadaşı darp etti daha sonra araca bindirerek kaçırdı. O günden sonra 3 arkadaştan bir daha haber alınamadı.

Adana'da 3 arkadaştan 21 yıldır haber alınamıyor

"BİR DAHA HABER ALAMADIK"

Adalet Bakanı 'in kayıp şahısların bulunmasına yönelik yeniden çalışma başlatması, ailelerde umutları yeniden yeşertti.
Oğlu Suat Bebek'ten yıllardır haber alamayan anne Hülya Bebek (64), yaşadığı acıyı gözyaşları içinde anlattı. Oğlunun kaybolmasının ardından sağlık sorunları yaşadığını belirten anne Bebek, "10 senedir bu hastalıkla devam ediyorum. Oğlum evden gitti, gündüz yatıyordu. Akşam üzeri çıkıp gitti. Benim kız enişteyle dondurma yemeye gidiyordu, ‘Gördünüz mü?' dedim. ‘Kahvenin önünde oturuyordu anne' dediler. Ondan sonra bekledim, bekledim gelmediler. Saat gece 11 oldu, ‘Oğlum artık gel' dedim. Bir daha haber alamadık, insanlık namına duyan bilen varsa biri bir şey söylesin. Gözümü kaybettim, her şeyimi kaybettim. Gözüme mantar hastalığı geldi, ‘3 ay ömrün var, beyne doğru gidiyor' dediler. Ama Allah öldürmedi, gözüm gitti" dedi.

Adana'da 3 arkadaştan 21 yıldır haber alınamıyor

"BEN ÖLSEM DAHA İYİYDİ"

Yaşamanın çok zor olduğunu anlatan Bebek, "Ben ölsem ondan iyiydi. Evlat acısı hiçbir şeye benzemiyor. Hiçbir şey yok. Sağ olarak hiç ümidim kalmadı. İyi olsaydı mutlaka beni arar, haber verirdi. Doktora gitsem acaba yolda karşılaşır mıyım? Ben gittiğimde eve gelir mi? Bu hayallerle yaşıyorum" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Adana'da 3 arkadaştan 21 yıldır haber alınamıyor

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASI UMUT OLDU

Ağabey Kadir Bebek (36) ise kardeşlerinden 21 yıldır hiçbir haber alamadıklarını belirterek yetkililere çağrıda bulundu. Bebek, "Kardeşim 21 yıl önce kayboldu, her gece onu düşünüyoruz. Yolunu bekliyoruz, kapıyı bekliyoruz, telefonunu bekliyoruz. Hiçbir şekilde bize kimse ulaşmadı. Adalet Bakanlığı'ndan yardım istiyoruz. Bizim kardeşimiz de bulunsun. Telefon bekliyoruz. Bundan bir ay önce emniyet aradı kan tahlili için ama kimse gelmedi. 21 yıldır hiçbir şekilde bilmiyoruz, ölü müdür? Sağ mıdır? Ölüsü de olsa dirisi de olsa biz istiyoruz. Kardeşimizin bize ulaşmasını istiyoruz, yaşıyorsa evine gelsin. Ölüyse de ölüsünü istiyoruz. 21 senedir içimiz yanıyor" diye konuştu.

Adana'da 3 arkadaştan 21 yıldır haber alınamıyor
