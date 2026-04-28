İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) İstanbul için haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede, İstanbul'da bahar havasına mola verileceği bildirildi. Bir süredir güneşli olan havanın hafta ortasında aniden düşüşe geçeceği bildirildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ AKOM İstanbul için gün verdi! Sıcaklıklar aniden düşecek, sağanak günlerce etkili olacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için yayımladığı haftalık hava tahmin raporunda bahar havasının sona ereceğini ve sıcaklıkların düşeceğini bildirdi. İstanbul'da hava sıcaklıkları perşembe gününden itibaren 3 ila 5 derece düşecek. Kuzey yönlü rüzgarların etkisiyle soğuk hava ve sağanak yağış geri dönecek. Cuma gününden itibaren başlayacak sağanak yağışın günlerce sürmesi bekleniyor. Çarşamba günü parçalı bulutlu, perşembe günü ise çok bulutlu ve akşam yağmurlu olacak. En düşük sıcaklık 7°C, en yüksek sıcaklık ise 18°C olarak tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR ANİDEN DÜŞECEK

AKOM'un yaptığı değerlendirmede İstanbul'da hava sıcaklıklarının perşembe gününden itibaren 3 ila 5 derece birden düşeceği belirtildi. Kuzey yönlü esen rüzgarların etkisiyle İstanbul'da hem soğuk hava hem de sağanak yağış geri dönecek.

İSTANBUL'DA GÜNLERCE SAĞANAK YAĞIŞ VAR

Cuma gününden itibaren de İstanbul'da sağanak yağış başlayacak. 1 Mayıs'ta bşlayacak olan sağanak yağışın güğnlerce devam edeceği bildirildi.