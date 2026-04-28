AKOM İstanbul için gün verdi! Sıcaklıklar aniden düşecek, sağanak günlerce etkili olacak

AKOM İstanbul için yani hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede, megakentte hafta ortasına kadar bahar havası yaşanırken, perşembe gününden itibaren sıcaklıkların aniden düşeceği bildirildi. Öte yandan cuma günü başlayan sağanak yağışın da günlerce devam edeceği bildirildi. İşte İstanbul'da beklenen güncel hava durumu...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı () İstanbul için haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede, İstanbul'da bahar havasına mola verileceği bildirildi. Bir süredir güneşli olan havanın hafta ortasında aniden düşüşe geçeceği bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için yayımladığı haftalık hava tahmin raporunda bahar havasının sona ereceğini ve sıcaklıkların düşeceğini bildirdi.
İstanbul'da hava sıcaklıkları perşembe gününden itibaren 3 ila 5 derece düşecek.
Kuzey yönlü rüzgarların etkisiyle soğuk hava ve sağanak yağış geri dönecek.
Cuma gününden itibaren başlayacak sağanak yağışın günlerce sürmesi bekleniyor.
Çarşamba günü parçalı bulutlu, perşembe günü ise çok bulutlu ve akşam yağmurlu olacak.
En düşük sıcaklık 7°C, en yüksek sıcaklık ise 18°C olarak tahmin ediliyor.
SICAKLIKLAR ANİDEN DÜŞECEK

AKOM'un yaptığı değerlendirmede İstanbul'da hava sıcaklıklarının perşembe gününden itibaren 3 ila 5 derece birden düşeceği belirtildi. Kuzey yönlü esen rüzgarların etkisiyle İstanbul'da hem soğuk hava hem de geri dönecek.

İSTANBUL'DA GÜNLERCE SAĞANAK YAĞIŞ VAR

Cuma gününden itibaren de İstanbul'da sağanak yağış başlayacak. 1 Mayıs'ta bşlayacak olan sağanak yağışın güğnlerce devam edeceği bildirildi.

TarihHava DurumuSıcaklık (Min/Max)Tahmini Yağış Miktarı
29.04 ÇarşambaParçalı Bulutlu8°C / 18°CYağış Beklenmiyor
30.04 PerşembeÇok Bulutlu, Akşam Yağmurlu8°C / 15°C1-3 kg/m²
01.05 CumaÇok Bulutlu, Sağanak Yağmurlu7°C / 12°C10-20 kg/m²
02.05 CumartesiÇok Bulutlu, Aralıklı Yağmurlu7°C / 13°C3-10 kg/m²
03.05 PazarÇok Bulutlu, Sağanak Yağmurlu7°C / 12°C5-15 kg/m²
04.05 PazartesiÇok Bulutlu, Aralıklı Yağmurlu8°C / 13°C3-7 kg/m²
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
27 Nisan Pazartesi reyting sonuçları 2026: Uzak Şehir, Delikanlı, Cennetin Çocukları…Dün en çok ne izlendi?
Akaryakıta zam geldi! İşte yeni benzin ve motorin fiyatı
Beşiktaş'tan yerli transfer operasyonu! Hem Fenerbahçe hem Başakşehir'den 4 yıldız listede
Fenerbahçe'de Ederson bilmecesi çözüldü! Herkes kadro dışı bekliyordu, yönetim kararını verdi
