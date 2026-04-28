AKOM İstanbul için gün verdi! Sıcaklıklar aniden düşecek, sağanak günlerce etkili olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) İstanbul için haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede, İstanbul'da bahar havasına mola verileceği bildirildi. Bir süredir güneşli olan havanın hafta ortasında aniden düşüşe geçeceği bildirildi.
AKOM'un yaptığı değerlendirmede İstanbul'da hava sıcaklıklarının perşembe gününden itibaren 3 ila 5 derece birden düşeceği belirtildi. Kuzey yönlü esen rüzgarların etkisiyle İstanbul'da hem soğuk hava hem de sağanak yağış geri dönecek.
Cuma gününden itibaren de İstanbul'da sağanak yağış başlayacak. 1 Mayıs'ta bşlayacak olan sağanak yağışın güğnlerce devam edeceği bildirildi.
|Tarih
|Hava Durumu
|Sıcaklık (Min/Max)
|Tahmini Yağış Miktarı
|29.04 Çarşamba
|Parçalı Bulutlu
|8°C / 18°C
|Yağış Beklenmiyor
|30.04 Perşembe
|Çok Bulutlu, Akşam Yağmurlu
|8°C / 15°C
|1-3 kg/m²
|01.05 Cuma
|Çok Bulutlu, Sağanak Yağmurlu
|7°C / 12°C
|10-20 kg/m²
|02.05 Cumartesi
|Çok Bulutlu, Aralıklı Yağmurlu
|7°C / 13°C
|3-10 kg/m²
|03.05 Pazar
|Çok Bulutlu, Sağanak Yağmurlu
|7°C / 12°C
|5-15 kg/m²
|04.05 Pazartesi
|Çok Bulutlu, Aralıklı Yağmurlu
|8°C / 13°C
|3-7 kg/m²