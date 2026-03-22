Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Adana'da bayram günü sigara dehşeti! 'Yok' cevabını alınca çıldırdılar: 4 kardeşe saldırıp, 1 çocuğu öldüdüler

Adana'da bayram günü dehşet yaşandı. 4 kardeşin önü kendilerinden sigara isteyen bir grup tarafından kesildi. 'Yok' yanıtı alan grup kardeşlere bıçakla saldırdı. 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 2 ağabeyi yaralandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.03.2026
saat ikonu 09:57
|
GÜNCELLEME:
22.03.2026
saat ikonu 10:53

Çukurova ilçesine bağlı Adnan Menderes Bulvarı'nda 20 Mart günü yaşanan olay dehşete düşürdü. Yaşları 16-17 arasında değişen Ö.A., N.K., H.O., M.İ. ve S.Y. bulvarda gezen 4 kardeşin önünü keserek sigara istedi. Kardeşler sigaralarının olmadığını söyleyince dehşet yaşandı.

17 YAŞINDAKİ GENÇ ÖLDÜRÜLDÜ

Saldırı sonrası kardeşlerden 17 yaşındaki Erdoğan Ertaş, 21 yaşındaki Yakup Ertaş ve Haydar Ertaş bıçaklanarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Erdoğan Ertaş'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı 2 kardeşi hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler yaşları küçük olduğu için Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünde sorguya alındı. İfadesi alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

