TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 12:00
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 12:00

Babasının sevgilisini dedektif gibi takip etti: Fotoğraflarını çektirip, ölümle tehdit etti

Ankara'da bir hastanede bebeğiyle muayeneye gelen kadın dehşeti yaşadı. Takip edilerek fotoğrafları çekilen kadın, yabancı hatlar üzerinden ölüm tehditleri alınca mahkemenin yolunu tuttu. Güvenlik kamerası görüntüleriyle tespit edilen sanıkların, "tehdit", "ısrarlı takip" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından 13'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Babasının sevgilisini dedektif gibi takip etti: Fotoğraflarını çektirip, ölümle tehdit etti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 12:00
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 12:00

'da yaşayan M.S. isimli kadın, bebeğiyle birlikte hastaneye gitti. Bebeğinin muayenesi için gittiği hastaneden ayrılırken çekilen gizli fotoğraflarının yabancı bir hat üzerinden kendisine mesajla gönderilen kadın neye uğradığını şaşırdı. Ölüm tehditleri alan kadın mahkemeye başvurunca olayın detayları ortaya çıktı. 

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında emniyet ekiplerinin yaptığı çalışmada, hastanenin güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı.

Görüntülerde, müştekinin fotoğrafını çeken kişinin Büşra K. olduğu, fotoğrafı çektikten sonra hastaneden ayrılarak köşede bekleyen araca bindiği tespit edildi.

Soruşturma neticesinde olayı organize ettiği belirlenen Benhur B. ile Büşra K. gözaltına alındı, sanıklar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

HASTANE ÖNÜNDE PUSUYA YATTILAR

İddianamede ifadesine yer verilen Benhur B, M.S'yi babasının sevgilisi olması nedeniyle tanıdığını, olay günü kardeşi B.B'nin kiraladığı araçla kuzeni Büşra'yı alarak hastanenin önüne bıraktığını, kendisinin hastaneye girmediğini savundu.

Bir süre sonra M.S'nin bebekle hastaneye geldiğini, bebeğin babasından olup olmadığını merak ettiğini belirten Benhur B, içerisindeki Büşra K'yi arayarak "Melike geliyor, onu bul ve yanındaki bebeğin babamdan olup olmadığını bir şekilde öğren" dediğini kaydetti.

M.S'nin fotoğrafını daha önceden Büşra K'ya gösterdiğini, Büşra K'nin fotoğrafı çektikten sonra kendisinden teyit aldığını ve akabinde hastaneden uzaklaştıklarını anlatan Benhur B, M.S'ye herhangi bir tehdit mesajı göndermediğini, kadına ve çocuğa zarar verme amacı olsaydı bunu tenha bir yerde yapabileceğini iddia etti.

Sanık Büşra K. de ifadesinde, kuzeni Benhur B'nin 6 Ağustos 2026'da kendisini arayarak, "Sabah seni almaya geleceğim, işimiz var" dediğini, olay günü beyaz renkli bir araçla evinden alındığını anlattı.

BOY BOY FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİ

Benhur B'nin kendisine bir kadın fotoğrafı göstererek bu kadının hastanenin çocuk bölümünde olduğunu ve fotoğrafını çekmesini istediğini ifade eden Büşra K, kuzeni olması nedeniyle durumu sorgulamadığını, hastanenin 5. katına çıktığını, mağdura benzettiği kadının fotoğrafını çektikten sonra teyit amacıyla Benhur B'ye gönderdiğini, kuzeninin de "aynı kadın" olduğunu söylemesi üzerine hastaneden ayrılarak eve döndüğünü belirtti.

Büşra K. kadın ile kuzeni arasında gönül ilişkisi olduğunu düşündüğü için fotoğrafı çektiğini, tehdit amacıyla kullanılacağını tahmin etmediğini ve suçlamaları kabul etmediğini beyan etti.

13'ER YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede, hastanenin güvenlik kamerası görüntü analiz raporunda sanıkların olay yerinde olduğu, sanık Büşra K'nin hastane içerisinde müştekinin ve bebeğinin fotoğrafını çektiğini, dışarıda bekleyen Benhur B'ye teyit ettirdiğini ve hemen ardından bu fotoğrafın yabancı bir hat üzerinden müştekiye gönderilerek tehdit eylemlerinin gerçekleştirildiği vurgulandı.

Sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek üzerlerine atılı "tehdit", "ısrarlı takip" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarını zincirleme şekilde işledikleri belirtilen iddianamede, sanıkların 13'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan: AK Parti demek, Türkiye demektir
Bakan Ömer Bolat, BAE heyetiyle 40 milyar dolarlık ticaret hedefini görüştü
Bursa’da kontrolden çıkan kamyon eve daldı: Enkaz altında kalan kişi hayatını kaybetti
ETİKETLER
#ankara
#Hastane
#M.ş.
#Büşra K.
#Benhur B.
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.