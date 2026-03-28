3. Sayfa
Avatar
Editor
 Yasin Aşan

Balık tutarken hayatını kaybetti! Muğla'da acı olay

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde acı bir olay yaşandı. Eşen Çayı kenarında balık tutarken dengesini kaybederek çaya düşen imam hayatını kaybetti.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.03.2026
saat ikonu 23:55
|
GÜNCELLEME:
28.03.2026
saat ikonu 23:55

Muğla'nın ilçesinde akşam saatlerinde acı bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres, Atlıdere Mahallesi'ndeki Eşen Çayı oldu.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, Eşen Çayı'nda balık tutarken dengesini kaybedip suya düşerek akıntıya kapılan Yusuf Özde hayatını kaybetti.
Olay, Atlıdere Mahallesi'ndeki Eşen Çayı kenarında meydana geldi.
Balık tutan Yusuf Özde, oltasını kurtarmaya çalışırken dengesini kaybedip suya düştü.
Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Özde, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Evli ve iki çocuk babası olan Özde'nin imam olarak görev yaptığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, çay kenarında balık tutan Yusuf Özde, oltasını kurtarmaya çalışırken dengesini kaybedip suya düşerek akıntıya kapıldı. Şahsın düştüğünü görenler durumu hızlı bir şekilde yetkili birimlere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Özde, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Evli ve iki çocuk babası olan Özde’nin imam olarak görev yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

