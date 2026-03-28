Balık tutarken hayatını kaybetti! Muğla'da acı olay

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde akşam saatlerinde acı bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres, Atlıdere Mahallesi'ndeki Eşen Çayı oldu.
Edinilen bilgiye göre, çay kenarında balık tutan Yusuf Özde, oltasını kurtarmaya çalışırken dengesini kaybedip suya düşerek akıntıya kapıldı. Şahsın düştüğünü görenler durumu hızlı bir şekilde yetkili birimlere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Özde, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Evli ve iki çocuk babası olan Özde’nin imam olarak görev yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.