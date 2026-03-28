Magazin
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Seda Sayan Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesini eleştirdi: 'Kafa atan adamı şikayet etmedin'

Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti soruşturması kapsamında tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu’nun rapçi Vahap Canbay hakkındaki sözlerini topa tuttu. Kızına şiddet uyguladığını açıklamasına rağmen polise gitmemesine sert tepki gösterdi.

GİRİŞ:
28.03.2026
saat ikonu 23:33
|
GÜNCELLEME:
28.03.2026
saat ikonu 23:37

Futbolcu ’nın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra azmettirici şüphesiyle tutuklanan 'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun açıklamalarına ünlü isim 'dan eleştiri geldi.

Zuhal Kalaycıoğlu'nun bir röportajında 'ın kızına kafa attığını söylemesine atıf yapan Sayan, annenin bu durumda polise gitmemesinin yanlışlığını vurguladı.

ANNE ZUHAL KALAYCIOĞLU'NA SEDA SAYAN'DAN SERT SÖZLER

Seda Sayan, TYT Türk’te yayımlanan “Seda Sayan ile Her Şey Masada” programında, futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde azmettirici olduğu şüphesiyle tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu’nun yaptığı açıklamaları değerlendirdi.

Sayan, anne Kalaycıoğlu’nun kızının eski sevgilisi rapçi Vahap Canbay hakkında söylediği, “Kızım Canbay’dan üç kere ayrıldı, hatta bir keresinde çocuğuma kafa attı. Kızımı hep tehdit etti. Evde sürekli psikolojik baskı uyguladı” sözleri üzerine anneyi eleştirdi.

"KIZINA KAFA ATAN ADAMI POLİSE ŞİKAYET EDECEKSİN"

Anne Kalaycıoğlu'nun rapçi ismi polise bildirmemesinin yanlış olduğunu vurgulayan Sayan şunları söyledi:

“Annesi dedi ki, ‘Zaten o rapçiden kızım çok çekiyordu. Zaten bir keresinde de kızıma kafa attı’ dedi. ‘Kızıma kafa attı’ diyorsun, kızına kafa atan adamı hemen gidip polise şikayet edeceksin. Kızıma kafa attı ne demek? Senin evladına biri kafa atıyor. Neticede ne oldu? Çocuk çıktı, dedi ki, ‘Var mı elinizde rapor?’ Bu ülkede polis var, polis.”

