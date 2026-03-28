İşçi servisi ile otomobil çarpıştı! Zonguldak'taki kazada yaralılar var

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Deli Hakkı köyü mevkisi oldu.
Edinilen bilgiye göre, Ormanlı istikametinde seyreden 40 yaşındaki Cengiz E. idaresindeki işçi servisi ile karşı yönden gelen 42 yaşındaki Tuncay K. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada işçi servisindeki 8 kişi ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
Kazanın yetkili birimlere bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde sıkışan sürücü Tuncay K, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tuncay K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.