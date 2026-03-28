Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Deli Hakkı köyü mevkisi oldu.

HABERİN ÖZETİ İşçi servisi ile otomobil çarpıştı! Zonguldak'taki kazada yaralılar var Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı. Kaza, Deli Hakkı köyü mevkisinde meydana geldi. Ormanlı istikametinden gelen işçi servisi ile karşı yönden gelen otomobil çarpıştı. Kazada işçi servisinden 8, otomobilden ise 4 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsü Tuncay K. itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı, Tuncay K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, Ormanlı istikametinde seyreden 40 yaşındaki Cengiz E. idaresindeki işçi servisi ile karşı yönden gelen 42 yaşındaki Tuncay K. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada işçi servisindeki 8 kişi ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kazanın yetkili birimlere bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde sıkışan sürücü Tuncay K, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tuncay K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.