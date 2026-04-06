Batman'da etkili olan aşırı yağışlar bölgede hayatı olumsuz etkiledi. Aakşam saatlerinde Kardelen Mahallesi'nde Üniversite Bulvarı üzerinde yağışların etkisiyle tepeden kaya ve toprak parçaları koptu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Batman'da heyelen meydana geldi! Üniversiteye giden yol kapandı Batman'da etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle Kardelen Mahallesi'nde Üniversite Bulvarı üzerinde heyelan meydana geldi ve yolun bir şeridi kapandı. Kardelen Mahallesi'nde Üniversite Bulvarı üzerinde tepeden kaya ve toprak parçaları koptu. Kopan kaya ve toprak parçaları, Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü'ne giden yolun bir şeridini kapattı. Heyelan sonrası ulaşım bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı. Kapanan yolun yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

Kopan kaya ve toprak parçaları, Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü'ne giden yolun bir şeridini kapattı. Heyelan sonrası ulaşım bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlanırken, jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Kapanan yolun yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışma başlattığı öğrenildi.