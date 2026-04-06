Batman'da heyelen meydana geldi! Üniversiteye giden yol kapandı

Batman'da etkili olan aşırı yağışlar bölgede hayatı olumsuz etkiledi. Aakşam saatlerinde Kardelen Mahallesi'nde Üniversite Bulvarı üzerinde yağışların etkisiyle tepeden kaya ve toprak parçaları koptu.
Kopan kaya ve toprak parçaları, Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü'ne giden yolun bir şeridini kapattı. Heyelan sonrası ulaşım bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlanırken, jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı.
Kapanan yolun yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışma başlattığı öğrenildi.