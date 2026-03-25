Batman'da komşular birbirine girdi! Taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga

Batman'da Aydınlık Evler Mahallesi'nde sokakta oynayan çocuklar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Büyüyen tartışma, Ö. ve K. ailelerinin karıştığı büyük bir kavgaya dönüştü. Olayda taraflar birbirine taş, sopa ve bıçaklarla saldırdı.

BÜYÜK KAVGADA 9 KİŞİ YARALANDI

Mahallede korku ve panik dolu anlar yaşanırken, çevredeki vatandaşlar durumu yetkili birimlere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı güçlükle kontrol altına aldı.

Kavgada yaralanan 9 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavileri sürerken, mahallede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.