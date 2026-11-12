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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 13:48
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 13:48

Cansız bedeni arabasında bulunmuştu: Genç mühendisin ölüm nedeni belli oldu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 36 yaşındaki makine mühendisi Arif Oruç, boş araziye park edilmiş aracının arka koltuğunda cansız bedeni bulunmuştu. Yakınlarını üzüntüye boğan olayın ardından yapılan çalışmalarda genç mühendisin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

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Editor
 Şenay Yurtalan
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Cansız bedeni arabasında bulunmuştu: Genç mühendisin ölüm nedeni belli oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 13:48
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 13:48

'nin ilçesinde 36 yaşındaki makine mühendisi Arif Oruç'tan önceki geceden itibaren haber alamayan ağabeyi A.O., kardeşini bulmak için çevrede arama yaptı. Arama çalışmaları sonucunda kardeşine ait hafif ticari aracı boş bir arazide bulan ağabey, aracın kapısını açtığında Arif Oruç'u arka koltukta hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, genç mühendisin hayatını kaybettiği tespit edildi.

HABERİN ÖZETİ

Cansız bedeni arabasında bulunmuştu: Genç mühendisin ölüm nedeni belli oldu

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kendisinden haber alınamayan 36 yaşındaki makine mühendisi Arif Oruç, boş bir arazideki aracının arka koltuğunda kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş halde bulundu.
Arif Oruç'tan önceki geceden itibaren haber alamayan ağabeyi A.O., kardeşini boş bir arazideki hafif ticari aracının arka koltuğunda hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Arif Oruç'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Oruç'un ilk incelemelere göre kalp krizi sonucu öldüğü tespit edildi.
Oruç'un cenazesi, Honaz ilçesi Pınarkent Mahalle Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Koyunaliler Mezarlığına defnedildi.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Cansız bedeni arabasında bulunmuştu: Genç mühendisin ölüm nedeni belli oldu

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, çevrede inceleme başlatırken, Arif Oruç'un cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İlk incelemelere göre geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tespit edilen Oruç’un cenazesi, öğle vakti ilçesine bağlı Pınarkent Mahalle Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Koyunaliler Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

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#Denizli Adli Tıp Kurumu
#3. Sayfa
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