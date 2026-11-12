Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 36 yaşındaki makine mühendisi Arif Oruç'tan önceki geceden itibaren haber alamayan ağabeyi A.O., kardeşini bulmak için çevrede arama yaptı. Arama çalışmaları sonucunda kardeşine ait hafif ticari aracı boş bir arazide bulan ağabey, aracın kapısını açtığında Arif Oruç'u arka koltukta hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, genç mühendisin hayatını kaybettiği tespit edildi.

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HABERİN ÖZETİ Cansız bedeni arabasında bulunmuştu: Genç mühendisin ölüm nedeni belli oldu Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kendisinden haber alınamayan 36 yaşındaki makine mühendisi Arif Oruç, boş bir arazideki aracının arka koltuğunda kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş halde bulundu. Arif Oruç'tan önceki geceden itibaren haber alamayan ağabeyi A.O., kardeşini boş bir arazideki hafif ticari aracının arka koltuğunda hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Arif Oruç'un hayatını kaybettiği belirlendi. Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Oruç'un ilk incelemelere göre kalp krizi sonucu öldüğü tespit edildi. Oruç'un cenazesi, Honaz ilçesi Pınarkent Mahalle Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Koyunaliler Mezarlığına defnedildi.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, çevrede inceleme başlatırken, Arif Oruç'un cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İlk incelemelere göre geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tespit edilen Oruç’un cenazesi, öğle vakti Honaz ilçesine bağlı Pınarkent Mahalle Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Koyunaliler Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.