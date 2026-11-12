Cansız bedeni arabasında bulunmuştu: Genç mühendisin ölüm nedeni belli oldu

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 36 yaşındaki makine mühendisi Arif Oruç'tan önceki geceden itibaren haber alamayan ağabeyi A.O., kardeşini bulmak için çevrede arama yaptı. Arama çalışmaları sonucunda kardeşine ait hafif ticari aracı boş bir arazide bulan ağabey, aracın kapısını açtığında Arif Oruç'u arka koltukta hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, genç mühendisin hayatını kaybettiği tespit edildi.
Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, çevrede inceleme başlatırken, Arif Oruç'un cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İlk incelemelere göre geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tespit edilen Oruç’un cenazesi, öğle vakti Honaz ilçesine bağlı Pınarkent Mahalle Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Koyunaliler Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.