Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşanan feci kaza, Merkezefendi Belediyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Yakup Esen'in (45) hayatına mal oldu.

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HABERİN ÖZETİ Denizli'de çöp kamyonu ile elektrik direği arasına sıkışan temizlik işçisi hayatını kaybetti Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çöp toplama çalışması sırasında çöp kamyonu ile elektrik direği arasında sıkışan temizlik görevlisi Yakup Esen hayatını kaybetti. Kaza, Merkezefendi Belediyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Yakup Esen'in (45) başına geldi. Esen, çöp konteynerine yanaşmak için geri manevra yapan M.Ö.'nün kullandığı çöp kamyonu ile elektrik direği arasında sıkıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Esen'i Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı. Yakup Esen, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çöp kamyonu sürücüsü gözaltına alındı. Belediye başkan yardımcısı Osman Bartal, sosyal medya üzerinden taziye mesajı yayımladı.

Esen, Çakmak Mahallesi'nde çöp toplama çalışması sırasında çöp konteynerine yanaşmak için geri manevra yapan M.Ö'nün kullandığı 34 EUR 586 plakalı çöp kamyonu ile elektrik direği arasında sıkıştı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Esen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çöp kamyonu sürücüsü gözaltına alındı.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISINDAN TAZİYE MESAJI

Belediye başkan yardımcısı Osman Bartal, sosyal medyadaki paylaşımında, "Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü çalışma arkadaşımız Yakup Esen'in hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum Yakup Esen'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadelerini kullandı.