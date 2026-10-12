Denizli’de komşu kavgası silahlı çatışmaya döndü: 1’i çocuk 5 kişi yaralandı

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İstanbul
Denizli’nin Çivril ilçesinde geçmişte kız alıp verme nedeniyle aralarında husumet bulunan iki komşu aile arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönerken iki grup birbirlerine silahla ateş açtı.
İki grup arasında yaşanan silahlı çatışmada 15 yaşındaki E.C.D., M.T., S.D., T.D. ve B.D. yaralanırken, komşu aileler arasında kavga ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin araya girmesiyle son buldu.
Öte yandan polis ekiplerini gören şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri kaçan şahsıların yakalanmasına yönelik başlattığı çalışma sonucu, 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hastanede tedavileri devam eden yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.