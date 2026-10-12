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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 12:04
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 12:04

Denizli’de komşu kavgası silahlı çatışmaya döndü: 1’i çocuk 5 kişi yaralandı

Denizli'de aralarında geçmişten gelen husumet bulunduğu iddia edilen iki komşu aile arasında çatışma çıktı. Silahlı çatışmada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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Denizli’de komşu kavgası silahlı çatışmaya döndü: 1’i çocuk 5 kişi yaralandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 12:04
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 12:04

’nin ilçesinde geçmişte kız alıp verme nedeniyle aralarında husumet bulunan iki komşu aile arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönerken iki grup birbirlerine silahla ateş açtı.

HABERİN ÖZETİ

Denizli’de komşu kavgası silahlı çatışmaya döndü: 1’i çocuk 5 kişi yaralandı

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Denizli'nin Çivril ilçesinde aralarında husumet bulunan iki komşu aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı, kaçan 8 şüpheli ise gözaltına alındı.
Kavga, geçmişte kız alıp verme nedeniyle husumet bulunan iki komşu aile arasında tartışma sonucu çıktı.
Grupların birbirine ateş açmasıyla yaşanan çatışmada 1'i 15 yaşında çocuk olmak üzere 5 kişi (E.C.D., M.T., S.D., T.D. ve B.D.) yaralandı.
Kavga polis ekiplerinin araya girmesiyle son bulurken, olay yerinden kaçan 8 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Hastanede tedavileri süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Denizli’de komşu kavgası silahlı çatışmaya döndü: 1’i çocuk 5 kişi yaralandı

1’İ ÇOCUK 5 KİŞİ YAKALANDI

İki grup arasında yaşanan silahlı çatışmada 15 yaşındaki E.C.D., M.T., S.D., T.D. ve B.D. yaralanırken, komşu aileler arasında kavga ihbar üzerine olay yerine gelen ekiplerinin araya girmesiyle son buldu.

Denizli’de komşu kavgası silahlı çatışmaya döndü: 1’i çocuk 5 kişi yaralandı

POLİSİ GÖREN KAÇTI

Öte yandan polis ekiplerini gören şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri kaçan şahsıların yakalanmasına yönelik başlattığı çalışma sonucu, 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hastanede tedavileri devam eden yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#polis
#Denizli
#çivril
#M.t
#E.c.d
#3. Sayfa
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