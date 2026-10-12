Antalya’da şiddetli çarpışma sonrası can pazarı: Kaza yapan otomobil alev alev yandı

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İstanbul
Antalya’nın Serik ilçesinde Turgay Ç. isimli şahsın kullandığı otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri refüjde bulunan ağaca çarparak dururken, diğer otomobil ise yol kenarındaki panonun bulunduğu elektrik direğine çarptı. Çarpmanın ardından otomobil alev aldı. Araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.