Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir eğlence merkezine düzenlenen silahlı saldırı korku dolu anlara neden oldu.

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HABERİN ÖZETİ Eğlence mekanına uzun namlulu silahlarla saldırı Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir eğlence merkezine kimliği belirsiz iki kişi tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Olay, saat 04.00 sıralarında Fethiye Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen 2 şahıs eğlence mekanına uzun namlulu silahlarla ateş açtı ve mermiler mekana isabet etti. Saldırıda şans eseri yaralanan olmadı. Saldırının ardından kaçan şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

UZUN NAMLULU SİLAHLA ATEŞ ETTİLER

Olay, saat 04.00 sıralarında Fethiye Mahallesi'nde meydana geldi. imliği henüz belirlenemeyen 2 şahıs, bir eğlence mekanına doğru uzun namlulu silahlarla ateş açtı.

MERMİLER BİNAYA İSABET ETTİ

Tüfekten çıkan mermiler eğlence merkezine isabet etti. Saldırıda şans eseri yaralanan olmadı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Silah sesleri çevrede paniğe neden olurken, şüpheliler saldırının ardından olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri de mekanda incelemelerde bulundu.

POLİS SALDIRGANLARIN PEŞİNDE

Görgü tanıklarının ifadelerine başvurup çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, kaçan şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.