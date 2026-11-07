Eğlence mekanına uzun namlulu silahlarla saldırı

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir eğlence merkezine düzenlenen silahlı saldırı korku dolu anlara neden oldu.
Olay, saat 04.00 sıralarında Fethiye Mahallesi'nde meydana geldi. imliği henüz belirlenemeyen 2 şahıs, bir eğlence mekanına doğru uzun namlulu silahlarla ateş açtı.
Tüfekten çıkan mermiler eğlence merkezine isabet etti. Saldırıda şans eseri yaralanan olmadı.
Silah sesleri çevrede paniğe neden olurken, şüpheliler saldırının ardından olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri de mekanda incelemelerde bulundu.
Görgü tanıklarının ifadelerine başvurup çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, kaçan şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.