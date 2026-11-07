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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 07:17
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 07:23

Eğlence mekanına uzun namlulu silahlarla saldırı

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir eğlence merkezine gece yarısı silahlı saldırı düzenlendi. Uzun namlulu silahlarla eğlence merkezine ateş eden 2 şüpheli, saldırının ardından kaçtı. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 07:17
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 07:23

'nın ilçesinde bir eğlence merkezine düzenlenen silahlı saldırı korku dolu anlara neden oldu.

HABERİN ÖZETİ

Eğlence mekanına uzun namlulu silahlarla saldırı

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir eğlence merkezine kimliği belirsiz iki kişi tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.
Olay, saat 04.00 sıralarında Fethiye Mahallesi'nde meydana geldi.
Kimliği henüz belirlenemeyen 2 şahıs eğlence mekanına uzun namlulu silahlarla ateş açtı ve mermiler mekana isabet etti.
Saldırıda şans eseri yaralanan olmadı.
Saldırının ardından kaçan şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.

UZUN NAMLULU SİLAHLA ATEŞ ETTİLER

Olay, saat 04.00 sıralarında Fethiye Mahallesi'nde meydana geldi. imliği henüz belirlenemeyen 2 şahıs, bir eğlence mekanına doğru uzun namlulu silahlarla ateş açtı. 

Eğlence mekanına uzun namlulu silahlarla saldırı

MERMİLER BİNAYA İSABET ETTİ

Tüfekten çıkan mermiler eğlence merkezine isabet etti. Saldırıda şans eseri yaralanan olmadı.

Eğlence mekanına uzun namlulu silahlarla saldırı

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Silah sesleri çevrede paniğe neden olurken, şüpheliler saldırının ardından olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri de mekanda incelemelerde bulundu.

Eğlence mekanına uzun namlulu silahlarla saldırı

POLİS SALDIRGANLARIN PEŞİNDE

Görgü tanıklarının ifadelerine başvurup çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, kaçan şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

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ETİKETLER
#nilüfer
#polis
#bursa
#Eğlence Merkezi
#Fethiye Mahallesi
#3. Sayfa
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