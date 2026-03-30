Eşini başka erkekle uygunsuz yakalayan şahıs kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde akşam saatlerinde Kocaköy ilçesi Şeyh Şerafettin Mahallesi’nde korkunç bir olay yaşandı. İddiaya göre akşam evine giden M.D., evde 4 çocuk annesi olan eşi Ö.D. ve A.T. isimli şahsı uygunsuz şekilde yakaladı.
Silahını alan M.D., karısı Ö.D. ve A.T.’nin üzerine kurşun yağdırdı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Ö.D.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan A.T. yapılan ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekiplerinin eşinin cesedi başında bekleyen M.D.’yi teslim olması için ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.