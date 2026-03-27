İzmir'de kanlı gece! Eski eşini sokak ortasında katledip intihar etti

Muhittin Erenler Mahallesi 2169 Sokak'taki bir evde dehşete yaşandı. 34 yaşındaki Havva Çubukçu ve bir süre önce ayrıldığı eski eşi Uğur Baycan arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İkili arasında çıkan tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüştü. Evin içinde başlayan ve sokağa taşan tartışma sırasında Uğur Baycan, belindeki silahla genç kadını vurarak kaçtı.
Gürültü ve silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ile polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından kaçan şüpheli Uğur Baycan, kısa bir süre sonra Refik İnce Mahallesi 1925 Sokak'ta suç aleti tabanca ile kendisini vurarak intihar etti.
İki çocukları olduğu öğrenilen çiftin cansız bedenleri, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.