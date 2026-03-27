3. Sayfa
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

İzmir'de kanlı gece! Eski eşini sokak ortasında katledip intihar etti

İzmir'in Bayraklı ilçesinde Uğur Baycan isimli cani, bir süre önce ayrıldığı eski eşi Havva Çubukçu'yu silahla vurarak katletti. Cani olay yerinden kaçtıktan sonra aynı silahla intihar etti.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.03.2026
saat ikonu 10:31
|
GÜNCELLEME:
27.03.2026
saat ikonu 10:31

Muhittin Erenler Mahallesi 2169 Sokak'taki bir evde dehşete yaşandı. 34 yaşındaki Havva Çubukçu ve bir süre önce ayrıldığı eski eşi Uğur Baycan arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İkili arasında çıkan tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüştü. Evin içinde başlayan ve sokağa taşan tartışma sırasında Uğur Baycan, belindeki silahla genç kadını vurarak kaçtı.

HABERİN ÖZETİ

İzmir'de kanlı gece! Eski eşini sokak ortasında katledip intihar etti

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Muhittin Erenler Mahallesi'nde, iki çocuk sahibi Havva Çubukçu ve eski eşi Uğur Baycan arasında çıkan tartışma sonucu kadın hayatını kaybetti, ardından eski eşi intihar etti.
Tartışma sırasında Uğur Baycan, belindeki silahla Havva Çubukçu'yu vurarak kaçtı.
Sağlık görevlileri Havva Çubukçu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Şüpheli Uğur Baycan, kısa bir süre sonra aynı silahla intihar etti.
İkili çiftin iki çocukları olduğu öğrenildi.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

Gürültü ve silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ile polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından kaçan şüpheli Uğur Baycan, kısa bir süre sonra Refik İnce Mahallesi 1925 Sokak'ta suç aleti tabanca ile kendisini vurarak etti.

2 ÇOCUKLARI VARDI

İki çocukları olduğu öğrenilen çiftin cansız bedenleri, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

