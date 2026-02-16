Menü Kapat
Gaziantep'te kan donduran görüntüler! Kavga edenleri aracıyla böyle ezdi

Gaziantep'te yabancı uyruklu 2 grup arasında çıkan silahlı, bıçaklı, tekme ve tokatlı kavganın görüntüleri dehşete düşürdü. Onlarca kişinin birbirine girdiği kavgada ortalık savaş alanına dönerken, bir aracın kavga edenlerin arasına daldığı anlar kan dondurdu.

Şehitkamil ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içinde büyüyüp kavgaya dönüşünce, onlarca kişi birbirine girdi. 2 grup birbirlerine silah, bıçak, tekme ve tokatlarla saldırırken, kavga edenlerin arasına araçla dalan şahıs dehşete düşürdü. Kavgayı fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Gaziantep'te kan donduran görüntüler! Kavga edenleri aracıyla böyle ezdi

0:00 93
Gaziantep'te kan donduran görüntüler! Kavga edenleri aracıyla böyle ezdi

ARACI ONLARCA KİŞİNİN ÜZERİNE SÜRDÜ

Giderek büyüyen kavgada ortalık adeta savaş alanına dönerken cep telefonu kamerasına yansıyan bir görüntü ise kan dondurdu. Görüntülerde bir aracın hızla gelerek kavga edenlerin arasına dalması ve bazılarını ezerek durmadan yoluna devam etme anları yer aldı.

Gaziantep'te kan donduran görüntüler! Kavga edenleri aracıyla böyle ezdi

SINIR DIŞI İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Mahallede büyük korku ve paniğe neden olan kavgada bıçak, sopa, tekme-tokat ve aracın çarpması sonucu 9 şahıs yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay sonrası mahallede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri ise kavgaya karışan 9 yabancı uyruklu şahsı yakaladı. Gözaltına alınan aralarında araçla kavga edenlerin arasına dalan şahsın da olduğu 9 şüpheli şahıs, emniyette tamamlanan işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili kurumlara teslim edildi.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

ETİKETLER
#Araçli Saldırı
#Yabancı Uyruklu Kavga
#Şehitkamil Kavga
#Gözaltı Ve Sınır Dışı
#Saldırı Ve Yaralanma
#3. Sayfa
