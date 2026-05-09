Gaziantep'te korkunç olay! Ev sahibi, kiracısını pompalı tüfekle vurdu: Kadın kanlar içinde kaldı

Şahinbey ilçesi Onur Mahallesi'nde meydana gelen olayda, ev sahibi B.Ş. ile 39 yaşındaki kiracısı Hamide G. arasında tartışma çıktı. Nedeni bilinmeyen tartışma her geçen saniye alevlenirken, kısa sürede kavgaya dönüştü. Ev sahibi B.Ş.'nin olay sırasında pompalı tüfekle ateş ettiği kiracısı Hamide G. ayaklarından yaralandı.
Olay sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma ve kaçan saldırganı yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.