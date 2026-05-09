Şahinbey ilçesi Onur Mahallesi'nde meydana gelen olayda, ev sahibi B.Ş. ile 39 yaşındaki kiracısı Hamide G. arasında tartışma çıktı. Nedeni bilinmeyen tartışma her geçen saniye alevlenirken, kısa sürede kavgaya dönüştü. Ev sahibi B.Ş.'nin olay sırasında pompalı tüfekle ateş ettiği kiracısı Hamide G. ayaklarından yaralandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Gaziantep'te korkunç olay! Ev sahibi, kiracısını pompalı tüfekle vurdu: Kadın kanlar içinde kaldı Gaziantep Şahinbey ilçesinde ev sahibi ile kiracısı arasında çıkan tartışmada ev sahibi kiracısını pompalı tüfekle ayaklarından yaraladı. Olay, Şahinbey ilçesi Onur Mahallesi'nde ev sahibi B.Ş. ile kiracısı 39 yaşındaki Hamide G. arasında meydana geldi. Nedeni bilinmeyen tartışma kavgaya dönüşürken, ev sahibi B.Ş. pompalı tüfekle ateş etti. Kiracı Hamide G. ayaklarından yaralandı. Olay sonrası ev sahibi olay yerinden kaçtı. Sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi, yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Soruşturma ve kaçan saldırganı yakalama çalışmaları sürüyor.

EV SAHİBİ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Olay sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma ve kaçan saldırganı yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.